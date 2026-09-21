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Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256b (SM-S731BZWCCAU) White купить с доставкой в Москве
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Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256b (SM-S731BZWCCAU) White

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Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256b (SM-S731BZWCCAU) White - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256b (SM-S731BZWCCAU) White - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256b (SM-S731BZWCCAU) White - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256b (SM-S731BZWCCAU) White - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256b (SM-S731BZWCCAU) White - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256b (SM-S731BZWCCAU) White - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256b (SM-S731BZWCCAU) White - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256b (SM-S731BZWCCAU) White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy S25 FE
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Samsung Exynos 2400
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256b (SM-S731BZWCCAU) White - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256b (SM-S731BZWCCAU) White - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256b (SM-S731BZWCCAU) White - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256b (SM-S731BZWCCAU) White - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256b (SM-S731BZWCCAU) White - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256b (SM-S731BZWCCAU) White - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256b (SM-S731BZWCCAU) White - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256b (SM-S731BZWCCAU) White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714533
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель Type-C/Type-C, скрепка для извлечения SIM-карт
Линейка
Samsung Galaxy S25 FE
Цвет
белый
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2400
Частота процессора, МГц
3200
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 Мп + 12 Мп + 8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х3
Вес, г.
270

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256b (SM-S731BZWCCAU) White

Представляем вашему вниманию новый смартфон Samsung, который сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. Этот мощный девайс оснащен десятиъядерным процессором, что обеспечивает высокую производительность и плавную работу с приложениями. Смартфон поддерживает Bluetooth 5.4, обеспечивая быстрое подключение к различным устройствам. Внушительный объем встроенной памяти в 256 Гб позволит хранить огромное количество файлов, фотографий и видеозаписей, а также устанавливать множество приложений. Дисплей с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 2340x1080 дарит невероятные впечатления от просмотра, обеспечивая яркие и четкие изображения. Для безопасности ваших данных предусмотрен сканер отпечатка пальца. Аккумулятор емкостью 4900 мА·ч гарантирует длительное время использования без необходимости частой подзарядки. Смартфон поддерживает работу с двумя SIM-картами формата nano-SIM, что позволяет удобно совмещать личные и рабочие звонки. Благодаря защитному классу IP68, устройство выдерживает погружение в воду и защищено от пыли. Это делает его идеальным выбором для активного отдыха и использования в любых условиях. Особое внимание стоит обратить на систему навигации, которая поддерживает BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, обеспечивая точное позиционирование в любой точке мира. Оперативная память объемом 8 Гб позволяет комфортно работать в режиме многозадачности, а операционная система Android предоставляет доступ к миллионам приложений и современным функциям. Смартфон Samsung — это надежный партнер в повседневной жизни, способный удовлетворить потребности даже самого требовательного пользователя.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256b (SM-S731BZWCCAU) White




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель Type-C/Type-C, скрепка для извлечения SIM-карт
Линейка
Samsung Galaxy S25 FE
Цвет
белый
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2400
Частота процессора, МГц
3200
Развернуть
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 Мп + 12 Мп + 8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию новый смартфон Samsung, который сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. Этот мощный девайс оснащен десятиъядерным процессором, что обеспечивает высокую производительность и плавную работу с приложениями. Смартфон поддерживает Bluetooth 5.4, обеспечивая быстрое подключение к различным устройствам. Внушительный объем встроенной памяти в 256 Гб позволит хранить огромное количество файлов, фотографий и видеозаписей, а также устанавливать множество приложений. Дисплей с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 2340x1080 дарит невероятные впечатления от просмотра, обеспечивая яркие и четкие изображения. Для безопасности ваших данных предусмотрен сканер отпечатка пальца. Аккумулятор емкостью 4900 мА·ч гарантирует длительное время использования без необходимости частой подзарядки. Смартфон поддерживает работу с двумя SIM-картами формата nano-SIM, что позволяет удобно совмещать личные и рабочие звонки. Благодаря защитному классу IP68, устройство выдерживает погружение в воду и защищено от пыли. Это делает его идеальным выбором для активного отдыха и использования в любых условиях. Особое внимание стоит обратить на систему навигации, которая поддерживает BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, обеспечивая точное позиционирование в любой точке мира. Оперативная память объемом 8 Гб позволяет комфортно работать в режиме многозадачности, а операционная система Android предоставляет доступ к миллионам приложений и современным функциям. Смартфон Samsung — это надежный партнер в повседневной жизни, способный удовлетворить потребности даже самого требовательного пользователя.
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