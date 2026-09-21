Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256b (SM-S731BZWCCAU) White
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256b (SM-S731BZWCCAU) White
Представляем вашему вниманию новый смартфон Samsung, который сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. Этот мощный девайс оснащен десятиъядерным процессором, что обеспечивает высокую производительность и плавную работу с приложениями. Смартфон поддерживает Bluetooth 5.4, обеспечивая быстрое подключение к различным устройствам. Внушительный объем встроенной памяти в 256 Гб позволит хранить огромное количество файлов, фотографий и видеозаписей, а также устанавливать множество приложений. Дисплей с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 2340x1080 дарит невероятные впечатления от просмотра, обеспечивая яркие и четкие изображения. Для безопасности ваших данных предусмотрен сканер отпечатка пальца. Аккумулятор емкостью 4900 мА·ч гарантирует длительное время использования без необходимости частой подзарядки. Смартфон поддерживает работу с двумя SIM-картами формата nano-SIM, что позволяет удобно совмещать личные и рабочие звонки. Благодаря защитному классу IP68, устройство выдерживает погружение в воду и защищено от пыли. Это делает его идеальным выбором для активного отдыха и использования в любых условиях. Особое внимание стоит обратить на систему навигации, которая поддерживает BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, обеспечивая точное позиционирование в любой точке мира. Оперативная память объемом 8 Гб позволяет комфортно работать в режиме многозадачности, а операционная система Android предоставляет доступ к миллионам приложений и современным функциям. Смартфон Samsung — это надежный партнер в повседневной жизни, способный удовлетворить потребности даже самого требовательного пользователя.
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