Смартфон Huawei Pura 80 Pro 12/512Gb (51098KGR) Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Pura 80 Pro 12/512Gb (51098KGR) Black
HUAWEI Pura 80 Pro — это мощный и стильный смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким OLED дисплеем с диагональю 6,8 дюймов и разрешением 2848x1276 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 12 с фирменной оболочкой EMUI 15, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. HUAWEI Pura 80 Pro оснащен мощным процессором Kirin 9020, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Четверная основная камера с оптической стабилизацией позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Устройство также поддерживает функции искусственного интеллекта, которые помогают улучшить качество изображений и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 5170 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. HUAWEI Pura 80 Pro также поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 512 GB, 12 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, С NFC, Две SIM-карты, Черный
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