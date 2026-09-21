Top.Mail.Ru
Смартфон Huawei Nova 14 Pro 12/512Gb (51098LUV) Blue купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон Huawei Nova 14 Pro 12/512Gb (51098LUV) Blue

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Huawei Nova 14 Pro 12/512Gb (51098LUV) Blue - фото 1
Смартфон Huawei Nova 14 Pro 12/512Gb (51098LUV) Blue - фото 2
Смартфон Huawei Nova 14 Pro 12/512Gb (51098LUV) Blue - фото 3
Смартфон Huawei Nova 14 Pro 12/512Gb (51098LUV) Blue - фото 4
Смартфон Huawei Nova 14 Pro 12/512Gb (51098LUV) Blue - фото 5
Смартфон Huawei Nova 14 Pro 12/512Gb (51098LUV) Blue - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Nova 14 Pro
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2776x1224
Процессор
HiSilicon Kirin 8020
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Huawei Nova 14 Pro 12/512Gb (51098LUV) Blue - фото 1
  • Смартфон Huawei Nova 14 Pro 12/512Gb (51098LUV) Blue - фото 2
  • Смартфон Huawei Nova 14 Pro 12/512Gb (51098LUV) Blue - фото 3
  • Смартфон Huawei Nova 14 Pro 12/512Gb (51098LUV) Blue - фото 4
  • Смартфон Huawei Nova 14 Pro 12/512Gb (51098LUV) Blue - фото 5
  • Смартфон Huawei Nova 14 Pro 12/512Gb (51098LUV) Blue - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714502
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Nova 14 Pro
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик, стекло
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2776x1224
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8020
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+12+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х7
Вес, г.
500

Описание товара Смартфон Huawei Nova 14 Pro 12/512Gb (51098LUV) Blue

Премиальный дисплей — максимум визуальных ощущений Смартфон Huawei Nova 14 Pro оснащен 6.78 дюймовым Amoled дисплеем с разрешением 2776x1224. Производительность устройства обеспечивает восьмиядерный процессор. Основная камера поддерживает 50 Мп, позволяя делать снимки высокого качества.

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Nova 14 Pro 12/512Gb (51098LUV) Blue




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Nova 14 Pro
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик, стекло
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2776x1224
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8020
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+12+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Премиальный дисплей — максимум визуальных ощущений Смартфон Huawei Nova 14 Pro оснащен 6.78 дюймовым Amoled дисплеем с разрешением 2776x1224. Производительность устройства обеспечивает восьмиядерный процессор. Основная камера поддерживает 50 Мп, позволяя делать снимки высокого качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Huawei Nova 14 Pro 12/512Gb (51098LUV) Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...