Смартфон Huawei Nova 14 Pro 12/512Gb (51098LUU) White
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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Nova 14 Pro
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2776x1224
Процессор
HiSilicon Kirin 8020
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714501
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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Комплектация
документация, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол, зарядное устройство
Линейка
Huawei Nova 14 Pro
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик, стекло
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2776x1224
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8020
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+12+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300
Описание товара Смартфон Huawei Nova 14 Pro 12/512Gb (51098LUU) White
Премиальный дисплей — максимум визуальных ощущений Смартфон Huawei Nova 14 Pro оснащен 6.78 дюймовым Amoled дисплеем с разрешением 2776x1224. Производительность устройства обеспечивает восьмиядерный процессор. Основная камера поддерживает 50 Мп, позволяя делать снимки высокого качества.
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Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Комплектация
документация, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол, зарядное устройство
Линейка
Huawei Nova 14 Pro
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик, стекло
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2776x1224
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8020
Частота процессора, МГц
2400
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+12+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Премиальный дисплей — максимум визуальных ощущений Смартфон Huawei Nova 14 Pro оснащен 6.78 дюймовым Amoled дисплеем с разрешением 2776x1224. Производительность устройства обеспечивает восьмиядерный процессор. Основная камера поддерживает 50 Мп, позволяя делать снимки высокого качества.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Белый, 512 GB, 12 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Белый, С NFC, Две SIM-карты
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Белый, 512 GB, 12 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Белый, С NFC, Две SIM-карты
Смартфон Huawei Nova 14 Pro 12/512Gb (51098LUU) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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