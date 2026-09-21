Смартфон Blackview XPLORE 2 5G 12/256Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Blackview XPLORE 2 5G 12/256Gb Black
Смартфоны Blackview представляют собой сочетание передовых технологий и прочного дизайна, идеально подходящих для современных пользователей. Оснащенные новейшей версией Bluetooth 5.4, они обеспечивают быструю и надежную передачу данных. Поддержка Wi-Fi 802.11 ax позволяет наслаждаться стабильным и скоростным интернет-соединением. Устройства имеют впечатляющую емкость аккумулятора в 20000 мА·ч, что гарантирует длительное использование без необходимости частой подзарядки. Вес смартфона составляет 0,67 кг, что говорит о надежной сборке и использовании качественных материалов, таких как металл и пластик. Встроенная память объемом 256 Гб и оперативная память 12 Гб позволяют запускать множество приложений одновременно и хранить большое количество данных без каких-либо задержек. Восьмиядерный процессор обеспечивает высокую производительность и быстродействие системы Android. Blackview оснащены ярким 6,73-дюймовым экраном, обеспечивающим четкое и насыщенное изображение. Поддержка 4G LTE и NFC добавляет удобства в использовании интернета и беспроводных платежей. Для дополнительной безопасности в смартфонах предусмотрен сканер отпечатка пальца. Двойной слот для SIM-карт позволяет оставаться на связи с двумя разными операторами одновременно. Смартфоны Blackview идеально сочетают технологии и стиль, предлагая пользователям превосходный опыт использования.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
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