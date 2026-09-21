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Смартфон Blackview XPLORE 2 5G 12/256Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Blackview XPLORE 2 5G 12/256Gb Black

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Смартфон Blackview XPLORE 2 5G 12/256Gb Black - фото 1
Смартфон Blackview XPLORE 2 5G 12/256Gb Black - фото 2
Смартфон Blackview XPLORE 2 5G 12/256Gb Black - фото 3
Смартфон Blackview XPLORE 2 5G 12/256Gb Black - фото 4
Смартфон Blackview XPLORE 2 5G 12/256Gb Black - фото 5
Смартфон Blackview XPLORE 2 5G 12/256Gb Black - фото 6
Смартфон Blackview XPLORE 2 5G 12/256Gb Black - фото 7
Смартфон Blackview XPLORE 2 5G 12/256Gb Black - фото 8
Смартфон Blackview XPLORE 2 5G 12/256Gb Black - фото 9
Смартфон Blackview XPLORE 2 5G 12/256Gb Black - фото 10
Смартфон Blackview XPLORE 2 5G 12/256Gb Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Руководство пользователя, Зарядное устройство, USB-кабель
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.73
Разрешение экрана
3200x1440
Процессор
MediaTek Dimensity 8300
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Поддержка 4G LTE
Да
  • Смартфон Blackview XPLORE 2 5G 12/256Gb Black - фото 1
  • Смартфон Blackview XPLORE 2 5G 12/256Gb Black - фото 2
  • Смартфон Blackview XPLORE 2 5G 12/256Gb Black - фото 3
  • Смартфон Blackview XPLORE 2 5G 12/256Gb Black - фото 4
  • Смартфон Blackview XPLORE 2 5G 12/256Gb Black - фото 5
  • Смартфон Blackview XPLORE 2 5G 12/256Gb Black - фото 6
  • Смартфон Blackview XPLORE 2 5G 12/256Gb Black - фото 7
  • Смартфон Blackview XPLORE 2 5G 12/256Gb Black - фото 8
  • Смартфон Blackview XPLORE 2 5G 12/256Gb Black - фото 9
  • Смартфон Blackview XPLORE 2 5G 12/256Gb Black - фото 10
  • Смартфон Blackview XPLORE 2 5G 12/256Gb Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714492
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Характеристики

Бренд
Blackview
Тип товара
Смартфон
Линейка
Руководство пользователя, Зарядное устройство, USB-кабель
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.73
Разрешение экрана
3200x1440
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 8300
Частота процессора, МГц
3350
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50МП+20МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Blackview XPLORE 2 5G 12/256Gb Black

Смартфоны Blackview представляют собой сочетание передовых технологий и прочного дизайна, идеально подходящих для современных пользователей. Оснащенные новейшей версией Bluetooth 5.4, они обеспечивают быструю и надежную передачу данных. Поддержка Wi-Fi 802.11 ax позволяет наслаждаться стабильным и скоростным интернет-соединением. Устройства имеют впечатляющую емкость аккумулятора в 20000 мА·ч, что гарантирует длительное использование без необходимости частой подзарядки. Вес смартфона составляет 0,67 кг, что говорит о надежной сборке и использовании качественных материалов, таких как металл и пластик. Встроенная память объемом 256 Гб и оперативная память 12 Гб позволяют запускать множество приложений одновременно и хранить большое количество данных без каких-либо задержек. Восьмиядерный процессор обеспечивает высокую производительность и быстродействие системы Android. Blackview оснащены ярким 6,73-дюймовым экраном, обеспечивающим четкое и насыщенное изображение. Поддержка 4G LTE и NFC добавляет удобства в использовании интернета и беспроводных платежей. Для дополнительной безопасности в смартфонах предусмотрен сканер отпечатка пальца. Двойной слот для SIM-карт позволяет оставаться на связи с двумя разными операторами одновременно. Смартфоны Blackview идеально сочетают технологии и стиль, предлагая пользователям превосходный опыт использования.

Отзывы о товаре Смартфон Blackview XPLORE 2 5G 12/256Gb Black




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Характеристики
Бренд
Blackview
Тип товара
Смартфон
Линейка
Руководство пользователя, Зарядное устройство, USB-кабель
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.73
Разрешение экрана
3200x1440
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 8300
Частота процессора, МГц
3350
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50МП+20МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфоны Blackview представляют собой сочетание передовых технологий и прочного дизайна, идеально подходящих для современных пользователей. Оснащенные новейшей версией Bluetooth 5.4, они обеспечивают быструю и надежную передачу данных. Поддержка Wi-Fi 802.11 ax позволяет наслаждаться стабильным и скоростным интернет-соединением. Устройства имеют впечатляющую емкость аккумулятора в 20000 мА·ч, что гарантирует длительное использование без необходимости частой подзарядки. Вес смартфона составляет 0,67 кг, что говорит о надежной сборке и использовании качественных материалов, таких как металл и пластик. Встроенная память объемом 256 Гб и оперативная память 12 Гб позволяют запускать множество приложений одновременно и хранить большое количество данных без каких-либо задержек. Восьмиядерный процессор обеспечивает высокую производительность и быстродействие системы Android. Blackview оснащены ярким 6,73-дюймовым экраном, обеспечивающим четкое и насыщенное изображение. Поддержка 4G LTE и NFC добавляет удобства в использовании интернета и беспроводных платежей. Для дополнительной безопасности в смартфонах предусмотрен сканер отпечатка пальца. Двойной слот для SIM-карт позволяет оставаться на связи с двумя разными операторами одновременно. Смартфоны Blackview идеально сочетают технологии и стиль, предлагая пользователям превосходный опыт использования.
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Отзывы


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