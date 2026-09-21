Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YK850-B1F 80+ Bronze
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Характеристики
Описание товара Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YK850-B1F 80+ Bronze
Блок питания PCcooler – это надежное и эффективное решение для вашего персонального компьютера. С мощностью 850 Вт он способен обеспечивать стабильную работу даже самых требовательных систем. Оснащён одним вентилятором размером 135 мм, который обеспечивает качественное активное охлаждение, поддерживая оптимальную температуру даже при высоких нагрузках. Этот блок питания соответствует стандарту 80 PLUS Bronze, что свидетельствует о его высокой энергоэффективности. Он позволяет экономить электричество и снижает тепловыделение, что является важным фактором для поддержания надежности и долговечности всех компонентов системы. С универсальным разъемом питания материнской платы 20+4 pin и двумя разъемами питания для процессора 4+4 pin, данный блок питания соответствует форм-фактору ATX, обеспечивая широкую совместимость с различными системами. Блок питания PCcooler произведен в Китае и представляет собой оптимальное сочетание цены и качества для пользователей, которые ценят надежность и производительность. Будь то модернизация текущего ПК или создание новой системы, PCcooler предлагает надежное энергоснабжение и уверенность в бесперебойной работе вашего оборудования.
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Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 850W
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Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 850W
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