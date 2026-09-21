Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YN1000-G1F 80+ Gold
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Характеристики
Описание товара Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YN1000-G1F 80+ Gold
Блок питания PCcooler на 1000 Вт представляет собой надежное и мощное решение для современного персонального компьютера. Он оснащен одним крупным вентилятором диаметром 135 мм, обеспечивающим эффективное охлаждение благодаря активной системе обдува. Этот блок питания поддерживает широкий спектр подключений, включая стандартный 20+4 pin разъем для материнской платы и 2 разъема по 4+4 pin для процессора, что делает его совместимым с большинством современных систем. Особенностью данного блока является его высокий уровень энергоэффективности, подтвержденный сертификатом 80 PLUS Gold, что обеспечивает меньшие потери энергии и снижение тепловыделения. Для подключения видеокарт предусмотрены три разъема (6+2 pin) и один 16 pin, что позволяет использовать мощные графические подсистемы, необходимые для гейминга или выполнения сложных вычислений. Блок питания также предлагает обширные возможности для подключения различных накопителей данных и периферийных устройств с помощью девяти разъемов SATA. В комплекте обеспечивается всё необходимое для быстрой и простой установки в корпус форм-фактора ATX. Произведённый в Китае, данный блок питания объединяет в себе передовые технологии и высокую надежность, характерные для бренда PCcooler, идеально подходя для создания как игрового, так и рабочего персонального компьютера.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1000W
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1000W
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