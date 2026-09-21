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Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YN1000-G1F 80+ Gold купить с доставкой в Москве
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Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YN1000-G1F 80+ Gold

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Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YN1000-G1F 80+ Gold - фото 1
Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YN1000-G1F 80+ Gold - фото 2
Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YN1000-G1F 80+ Gold - фото 3
Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YN1000-G1F 80+ Gold - фото 4
Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YN1000-G1F 80+ Gold - фото 5
Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YN1000-G1F 80+ Gold - фото 6
Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YN1000-G1F 80+ Gold - фото 7
Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YN1000-G1F 80+ Gold - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
9
  • Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YN1000-G1F 80+ Gold - фото 1
  • Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YN1000-G1F 80+ Gold - фото 2
  • Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YN1000-G1F 80+ Gold - фото 3
  • Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YN1000-G1F 80+ Gold - фото 4
  • Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YN1000-G1F 80+ Gold - фото 5
  • Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YN1000-G1F 80+ Gold - фото 6
  • Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YN1000-G1F 80+ Gold - фото 7
  • Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YN1000-G1F 80+ Gold - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714471
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Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
9
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
3.05

Описание товара Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YN1000-G1F 80+ Gold

Блок питания PCcooler на 1000 Вт представляет собой надежное и мощное решение для современного персонального компьютера. Он оснащен одним крупным вентилятором диаметром 135 мм, обеспечивающим эффективное охлаждение благодаря активной системе обдува. Этот блок питания поддерживает широкий спектр подключений, включая стандартный 20+4 pin разъем для материнской платы и 2 разъема по 4+4 pin для процессора, что делает его совместимым с большинством современных систем. Особенностью данного блока является его высокий уровень энергоэффективности, подтвержденный сертификатом 80 PLUS Gold, что обеспечивает меньшие потери энергии и снижение тепловыделения. Для подключения видеокарт предусмотрены три разъема (6+2 pin) и один 16 pin, что позволяет использовать мощные графические подсистемы, необходимые для гейминга или выполнения сложных вычислений. Блок питания также предлагает обширные возможности для подключения различных накопителей данных и периферийных устройств с помощью девяти разъемов SATA. В комплекте обеспечивается всё необходимое для быстрой и простой установки в корпус форм-фактора ATX. Произведённый в Китае, данный блок питания объединяет в себе передовые технологии и высокую надежность, характерные для бренда PCcooler, идеально подходя для создания как игрового, так и рабочего персонального компьютера.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1000W

Отзывы о товаре Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YN1000-G1F 80+ Gold




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Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
9
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания PCcooler на 1000 Вт представляет собой надежное и мощное решение для современного персонального компьютера. Он оснащен одним крупным вентилятором диаметром 135 мм, обеспечивающим эффективное охлаждение благодаря активной системе обдува. Этот блок питания поддерживает широкий спектр подключений, включая стандартный 20+4 pin разъем для материнской платы и 2 разъема по 4+4 pin для процессора, что делает его совместимым с большинством современных систем. Особенностью данного блока является его высокий уровень энергоэффективности, подтвержденный сертификатом 80 PLUS Gold, что обеспечивает меньшие потери энергии и снижение тепловыделения. Для подключения видеокарт предусмотрены три разъема (6+2 pin) и один 16 pin, что позволяет использовать мощные графические подсистемы, необходимые для гейминга или выполнения сложных вычислений. Блок питания также предлагает обширные возможности для подключения различных накопителей данных и периферийных устройств с помощью девяти разъемов SATA. В комплекте обеспечивается всё необходимое для быстрой и простой установки в корпус форм-фактора ATX. Произведённый в Китае, данный блок питания объединяет в себе передовые технологии и высокую надежность, характерные для бренда PCcooler, идеально подходя для создания как игрового, так и рабочего персонального компьютера.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1000W
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