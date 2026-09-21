Блок питания Gigabyte ATX 750W GP-UD750GM PG5 80+ Gold
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Характеристики
Описание товара Блок питания Gigabyte ATX 750W GP-UD750GM PG5 80+ Gold
Блок питания Gigabyte – это надежное и мощное решение для вашего персонального компьютера. Он обладает мощностью 750 Вт, что позволяет поддерживать стабильную работу даже самых требовательных систем. Главные характеристики этого блока питания включают один 120-мм вентилятор с активной системой охлаждения, который эффективно обеспечивает отведение тепла, поддерживая оптимальную температуру во время работы. Благодаря сертификату 80 PLUS Gold, устройство демонстрирует высокую энергоэффективность, что снижает энергопотребление и эксплуатационные расходы. Для подключения видеокарты предоставляется четыре разъема 6+2 pin и один 16-pin, что обеспечивает совместимость с современными графическими адаптерами. Разъемы питания материнской платы 20+4 pin и два разъема 4+4 pin для центрального процессора позволяют гибко настроить питание компонентов системы. Форм-фактор ATX делает этот блок питания совместимым с большинством корпусов стандартных размеров. Gigabyte предлагает восемь разъемов SATA, обеспечивая подключение нескольких накопителей для увеличения объема хранения. Произведенный в Китае, этот блок питания сочетает в себе надежность и передовые технологии, что делает его отличным выбором для построения и модернизации ПК. Бренд Gigabyte славится качеством и надежностью своей продукции, поэтому вы можете быть уверены в долговечной и стабильной работе вашей системы.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 750W
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 750W
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