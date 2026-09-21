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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Silver
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin, 8 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714444
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Описание товара Блок питания Gigabyte ATX 650W GP-P650SS 80+ Silver
Блок питания Gigabyte мощностью 650 Вт предназначен для использования в персональных компьютерах и обеспечит надежное электроснабжение компонентов вашей системы. Отличаясь высоким качеством сборки, этот блок питания сертифицирован по стандарту 80 PLUS Silver, что свидетельствует о его высокой энергоэффективности и надежности.
Блок питания выполнен в форм-факторе ATX и оснащен одним активным вентилятором размером 120 мм, который гарантирует эффективное охлаждение и минимальный уровень шума во время работы. Это делает его идеальным выбором для пользователей, ищущих баланс между производительностью и тишиной.
Кабели блока питания неотстегивающиеся, что обеспечивает достаточно простую и понятную сборку системы. Блок питания поддерживает подключение к материнской плате через разъем 20+4 pin, а также к процессору через разъемы 4+4 pin и 8 pin, что позволяет применять его в широком спектре систем.
Для питания видеокарты предусмотрены два разъема 6+2 pin, которые обеспечивают гибкость в сборке систем с различными конфигурациями графических решений. Блок питания также имеет пять разъемов SATA, что позволит подключить несколько накопителей и других периферийных устройств.
Произведенный в Китае и поддерживаемый известным брендом Gigabyte, этот блок питания предлагает надежность и производительность, соответствующие современным стандартам индустрии, обеспечивая стабильность работы вашего ПК.
Блок питания Gigabyte мощностью 650 Вт предназначен для использования в персональных компьютерах и обеспечит надежное электроснабжение компонентов вашей системы. Отличаясь высоким качеством сборки, этот блок питания сертифицирован по стандарту 80 PLUS Silver, что свидетельствует о его высокой энергоэффективности и надежности.
Блок питания выполнен в форм-факторе ATX и оснащен одним активным вентилятором размером 120 мм, который гарантирует эффективное охлаждение и минимальный уровень шума во время работы. Это делает его идеальным выбором для пользователей, ищущих баланс между производительностью и тишиной.
Кабели блока питания неотстегивающиеся, что обеспечивает достаточно простую и понятную сборку системы. Блок питания поддерживает подключение к материнской плате через разъем 20+4 pin, а также к процессору через разъемы 4+4 pin и 8 pin, что позволяет применять его в широком спектре систем.
Для питания видеокарты предусмотрены два разъема 6+2 pin, которые обеспечивают гибкость в сборке систем с различными конфигурациями графических решений. Блок питания также имеет пять разъемов SATA, что позволит подключить несколько накопителей и других периферийных устройств.
Произведенный в Китае и поддерживаемый известным брендом Gigabyte, этот блок питания предлагает надежность и производительность, соответствующие современным стандартам индустрии, обеспечивая стабильность работы вашего ПК.
Блок питания Gigabyte ATX 650W GP-P650SS 80+ Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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