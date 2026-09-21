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Блок питания Gigabyte ATX 1600W GP-UD1600PM PG5 Gen.5 80+ Platinum купить с доставкой в Москве
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Блок питания Gigabyte ATX 1600W GP-UD1600PM PG5 Gen.5 80+ Platinum

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Блок питания Gigabyte ATX 1600W GP-UD1600PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 1
Блок питания Gigabyte ATX 1600W GP-UD1600PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 2
Блок питания Gigabyte ATX 1600W GP-UD1600PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 3
Блок питания Gigabyte ATX 1600W GP-UD1600PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 4
Блок питания Gigabyte ATX 1600W GP-UD1600PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 5
Блок питания Gigabyte ATX 1600W GP-UD1600PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 6
Блок питания Gigabyte ATX 1600W GP-UD1600PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1600
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x16 pin, 8x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
16
  • Блок питания Gigabyte ATX 1600W GP-UD1600PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 1
  • Блок питания Gigabyte ATX 1600W GP-UD1600PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 2
  • Блок питания Gigabyte ATX 1600W GP-UD1600PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 3
  • Блок питания Gigabyte ATX 1600W GP-UD1600PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 4
  • Блок питания Gigabyte ATX 1600W GP-UD1600PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 5
  • Блок питания Gigabyte ATX 1600W GP-UD1600PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 6
  • Блок питания Gigabyte ATX 1600W GP-UD1600PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714442
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1600
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x16 pin, 8x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
16
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х11
Вес, кг.
3.3

Описание товара Блок питания Gigabyte ATX 1600W GP-UD1600PM PG5 Gen.5 80+ Platinum

Блоки питания Gigabyte представляют собой высокопроизводительные и надежные решения для обеспечения стабильной работы вашего компьютера. Данная модель обладает внушительной мощностью в 1600 Вт, что делает ее идеальной для самых требовательных систем. Единый 120-мм вентилятор с активной системой охлаждения обеспечивает эффективное рассеивание тепла, поддерживая оптимальную температуру работы даже под высокой нагрузкой. Блок питания имеет стандарт ATX, который подходит для большинства современных корпусов ПК. На борту имеется разъем питания материнской платы 20+4 pin и два разъема питания процессора 4+4 pin, что обеспечивает совместимость с широким спектром материнских плат и процессоров. Одной из ключевых особенностей этой модели являются многочисленные разъемы для питания видеокарт: 2x16 pin и 8x6+2 pin, что позволяет подключать несколько мощных графических ускорителей, удовлетворяя нужды энтузиастов и профессиональных пользователей. Gigabyte заботится о надежности своих устройств, поэтому блок питания имеет сертификат 80 PLUS Platinum, подтверждающий высокий уровень энергоэффективности. Это означает, что устройство превращает большую часть потребляемой электроэнергии в полезную мощность, снижая затраты на электричество и уменьшая выделение тепла. Наличие 16 разъемов SATA дает возможность подключать большое количество накопителей, что особенно полезно для пользователей, работающих с объемами данных. Блоки питания Gigabyte производятся в Китае, соответствуя высоким стандартам качества и надежности, характерным для продукции бренда. Этот блок питания — идеальный выбор для создания мощного и эффективного ПК, готового к выполнению самых сложных задач.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Platinum

Отзывы о товаре Блок питания Gigabyte ATX 1600W GP-UD1600PM PG5 Gen.5 80+ Platinum




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1600
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x16 pin, 8x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
16
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блоки питания Gigabyte представляют собой высокопроизводительные и надежные решения для обеспечения стабильной работы вашего компьютера. Данная модель обладает внушительной мощностью в 1600 Вт, что делает ее идеальной для самых требовательных систем. Единый 120-мм вентилятор с активной системой охлаждения обеспечивает эффективное рассеивание тепла, поддерживая оптимальную температуру работы даже под высокой нагрузкой. Блок питания имеет стандарт ATX, который подходит для большинства современных корпусов ПК. На борту имеется разъем питания материнской платы 20+4 pin и два разъема питания процессора 4+4 pin, что обеспечивает совместимость с широким спектром материнских плат и процессоров. Одной из ключевых особенностей этой модели являются многочисленные разъемы для питания видеокарт: 2x16 pin и 8x6+2 pin, что позволяет подключать несколько мощных графических ускорителей, удовлетворяя нужды энтузиастов и профессиональных пользователей. Gigabyte заботится о надежности своих устройств, поэтому блок питания имеет сертификат 80 PLUS Platinum, подтверждающий высокий уровень энергоэффективности. Это означает, что устройство превращает большую часть потребляемой электроэнергии в полезную мощность, снижая затраты на электричество и уменьшая выделение тепла. Наличие 16 разъемов SATA дает возможность подключать большое количество накопителей, что особенно полезно для пользователей, работающих с объемами данных. Блоки питания Gigabyte производятся в Китае, соответствуя высоким стандартам качества и надежности, характерным для продукции бренда. Этот блок питания — идеальный выбор для создания мощного и эффективного ПК, готового к выполнению самых сложных задач.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Platinum
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Отзывы


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