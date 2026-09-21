Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze
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Характеристики
Описание товара Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze
Блок питания Formula — надежный выбор для вашего персонального компьютера, обеспечивающий стабильную работу и защиту всех компонентов системы. Этот блок питания обладает мощностью 600 Вт, что делает его оптимальным решением для большинства компьютерных конфигураций. Основные характеристики блока питания Formula включают в себя один вентилятор диаметром 120 мм с активной системой охлаждения, который эффективно отводит тепло даже при максимальной нагрузке. Благодаря поддержке сертификата энергоэффективности 80 PLUS Bronze, устройство обеспечивает высокую производительность при умеренном энергопотреблении, что способствует экономии электроэнергии и снижению тепловыделения. Блок питания оборудован универсальным разъемом питания материнской платы 20+4 pin и разъемом питания процессора 4+4 pin, что обеспечивает совместимость с широким спектром современных материнских плат. Для подключения видеокарты предусмотрены два разъема 6+2 pin и один 16 pin, что позволяет использовать мощные графические карты для игр и работы с графикой. Также устройство имеет пять SATA-разъемов для подключения накопителей и других периферийных устройств. Блок питания выполнен в форм-факторе ATX, что позволяет легко интегрировать его в стандартные корпуса ПК. Производство осуществляется в Китае, с соблюдением всех международных стандартов качества и безопасности. Бренд Formula гарантирует надежную и долговечную работу блока питания, соответствующую самым высоким требованиям пользователей.
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