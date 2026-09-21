Блок питания Deepcool ATX 850W Game Storm PN850M WH Gen.5 80+ Gold
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блок питания Deepcool ATX 850W Game Storm PN850M WH Gen.5 80+ Gold
Блок питания Deepcool мощностью 850 Вт представляет собой надежное решение для питания вашего персонального компьютера. Благодаря поддержке форм-фактора ATX, он отлично впишется в большинство стандартных корпусов. Этот блок питания сертифицирован по стандарту 80 PLUS Gold, что гарантирует высокий уровень энергоэффективности и стабильность работы. Охлаждение устройства осуществляется с помощью одного активного вентилятора диаметром 120 мм, который обеспечивает эффективное рассеивание тепла и минимальный уровень шума. Наличие отстегивающихся кабелей делает сборку и модернизацию системы более удобной и аккуратной, помогая избежать нагромождения проводов внутри корпуса. Deepcool оснащен множеством разъемов для подключения необходимых компонентов. Для подключения видеокарты предусмотрены три разъема (6+2 pin) и один 16-pin, что обеспечивает совместимость с современными высокопроизводительными моделями. Основное питание материнской платы осуществляется через 20+4 pin разъем, а для процессора предусмотрено два 4+4 pin разъема питания. Кроме того, наличие восьми разъемов SATA позволяет подключить множество накопителей и других периферийных устройств. Производитель, компания Deepcool, известна своим вниманием к качеству и инновациям, а продукция, сделанная в Китае, сочетает в себе высокое качество и доступную цену. Этот блок питания станет отличным выбором для любых ПК-сборок, требующих надежного источника питания.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W
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