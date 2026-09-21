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Блок питания Deepcool ATX 750W Game Storm PN750M V2 Gen.5 80+ Gold купить с доставкой в Москве
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Блок питания Deepcool ATX 750W Game Storm PN750M V2 Gen.5 80+ Gold

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Блок питания Deepcool ATX 750W Game Storm PN750M V2 Gen.5 80+ Gold - фото 1
Блок питания Deepcool ATX 750W Game Storm PN750M V2 Gen.5 80+ Gold - фото 2
Блок питания Deepcool ATX 750W Game Storm PN750M V2 Gen.5 80+ Gold - фото 3
Блок питания Deepcool ATX 750W Game Storm PN750M V2 Gen.5 80+ Gold - фото 4
Блок питания Deepcool ATX 750W Game Storm PN750M V2 Gen.5 80+ Gold - фото 5
Блок питания Deepcool ATX 750W Game Storm PN750M V2 Gen.5 80+ Gold - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Разъемы SATA, шт
8
  • Блок питания Deepcool ATX 750W Game Storm PN750M V2 Gen.5 80+ Gold - фото 1
  • Блок питания Deepcool ATX 750W Game Storm PN750M V2 Gen.5 80+ Gold - фото 2
  • Блок питания Deepcool ATX 750W Game Storm PN750M V2 Gen.5 80+ Gold - фото 3
  • Блок питания Deepcool ATX 750W Game Storm PN750M V2 Gen.5 80+ Gold - фото 4
  • Блок питания Deepcool ATX 750W Game Storm PN750M V2 Gen.5 80+ Gold - фото 5
  • Блок питания Deepcool ATX 750W Game Storm PN750M V2 Gen.5 80+ Gold - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714403
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Разъемы SATA, шт
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х11
Вес, кг.
1.51

Описание товара Блок питания Deepcool ATX 750W Game Storm PN750M V2 Gen.5 80+ Gold

Блок питания Deepcool ATX 750W Game Storm PN750M V2 Gen.5 80+ Gold

Отзывы о товаре Блок питания Deepcool ATX 750W Game Storm PN750M V2 Gen.5 80+ Gold




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Разъемы SATA, шт
8
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Deepcool ATX 750W Game Storm PN750M V2 Gen.5 80+ Gold
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Deepcool ATX 750W Game Storm PN750M V2 Gen.5 80+ Gold - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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