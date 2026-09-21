Блок питания Deepcool ATX 700W Game Storm PK700D V2 80+ Bronze
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Характеристики
Описание товара Блок питания Deepcool ATX 700W Game Storm PK700D V2 80+ Bronze
**Блок питания Deepcool PK700D (R-PK700D-FA0B-WGEU)** Блок питания Deepcool PK700D — это надёжное и эффективное устройство, предназначенное для обеспечения стабильного электропитания вашего компьютера. Он оснащён различными функциями защиты, такими как защита от перенапряжения, перегрузки по току и короткого замыкания, что обеспечивает безопасность вашей системы. **Основные характеристики:** * Номинальная мощность: 700 Вт. * Форм-фактор: ATX. * Сертификация: стандарт 80 PLUS Bronze. * Охлаждение: вентилятор 120 мм. * Разъёмы: PCIe, SATA, HDD и другие. Deepcool PK700D подходит для большинства современных компьютеров и обеспечивает стабильную работу вашей системы. Благодаря сертификации 80 PLUS Bronze он также способствует снижению энергопотребления и тепловыделения.
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Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 700W
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Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 700W
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