Top.Mail.Ru
Блок питания Deepcool ATX 700W Game Storm PK700D V2 80+ Bronze купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания Deepcool ATX 700W Game Storm PK700D V2 80+ Bronze

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок питания Deepcool ATX 700W Game Storm PK700D V2 80+ Bronze - фото 1
Блок питания Deepcool ATX 700W Game Storm PK700D V2 80+ Bronze - фото 2
Блок питания Deepcool ATX 700W Game Storm PK700D V2 80+ Bronze - фото 3
Блок питания Deepcool ATX 700W Game Storm PK700D V2 80+ Bronze - фото 4
Блок питания Deepcool ATX 700W Game Storm PK700D V2 80+ Bronze - фото 5
Блок питания Deepcool ATX 700W Game Storm PK700D V2 80+ Bronze - фото 6
Блок питания Deepcool ATX 700W Game Storm PK700D V2 80+ Bronze - фото 7
Блок питания Deepcool ATX 700W Game Storm PK700D V2 80+ Bronze - фото 8
Блок питания Deepcool ATX 700W Game Storm PK700D V2 80+ Bronze - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Тип системы охлаждения
активный
  • Блок питания Deepcool ATX 700W Game Storm PK700D V2 80+ Bronze - фото 1
  • Блок питания Deepcool ATX 700W Game Storm PK700D V2 80+ Bronze - фото 2
  • Блок питания Deepcool ATX 700W Game Storm PK700D V2 80+ Bronze - фото 3
  • Блок питания Deepcool ATX 700W Game Storm PK700D V2 80+ Bronze - фото 4
  • Блок питания Deepcool ATX 700W Game Storm PK700D V2 80+ Bronze - фото 5
  • Блок питания Deepcool ATX 700W Game Storm PK700D V2 80+ Bronze - фото 6
  • Блок питания Deepcool ATX 700W Game Storm PK700D V2 80+ Bronze - фото 7
  • Блок питания Deepcool ATX 700W Game Storm PK700D V2 80+ Bronze - фото 8
  • Блок питания Deepcool ATX 700W Game Storm PK700D V2 80+ Bronze - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714400
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
26х20х11
Вес, кг.
2.8

Описание товара Блок питания Deepcool ATX 700W Game Storm PK700D V2 80+ Bronze

**Блок питания Deepcool PK700D (R-PK700D-FA0B-WGEU)** Блок питания Deepcool PK700D — это надёжное и эффективное устройство, предназначенное для обеспечения стабильного электропитания вашего компьютера. Он оснащён различными функциями защиты, такими как защита от перенапряжения, перегрузки по току и короткого замыкания, что обеспечивает безопасность вашей системы. **Основные характеристики:** * Номинальная мощность: 700 Вт. * Форм-фактор: ATX. * Сертификация: стандарт 80 PLUS Bronze. * Охлаждение: вентилятор 120 мм. * Разъёмы: PCIe, SATA, HDD и другие. Deepcool PK700D подходит для большинства современных компьютеров и обеспечивает стабильную работу вашей системы. Благодаря сертификации 80 PLUS Bronze он также способствует снижению энергопотребления и тепловыделения.



Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 700W

Отзывы о товаре Блок питания Deepcool ATX 700W Game Storm PK700D V2 80+ Bronze




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
**Блок питания Deepcool PK700D (R-PK700D-FA0B-WGEU)** Блок питания Deepcool PK700D — это надёжное и эффективное устройство, предназначенное для обеспечения стабильного электропитания вашего компьютера. Он оснащён различными функциями защиты, такими как защита от перенапряжения, перегрузки по току и короткого замыкания, что обеспечивает безопасность вашей системы. **Основные характеристики:** * Номинальная мощность: 700 Вт. * Форм-фактор: ATX. * Сертификация: стандарт 80 PLUS Bronze. * Охлаждение: вентилятор 120 мм. * Разъёмы: PCIe, SATA, HDD и другие. Deepcool PK700D подходит для большинства современных компьютеров и обеспечивает стабильную работу вашей системы. Благодаря сертификации 80 PLUS Bronze он также способствует снижению энергопотребления и тепловыделения.


Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 700W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Deepcool ATX 700W Game Storm PK700D V2 80+ Bronze - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...