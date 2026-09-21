Блок питания Accord TFX 400W ACC-TFX400
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Характеристики
Описание товара Блок питания Accord TFX 400W ACC-TFX400
Блок питания Accord — это надежное решение для питания вашего ПК, разработанное с учетом основных требований к современным системам. Обладая мощностью в 400 Вт, этот блок питания обеспечивает стабильную работу вашего компьютера, поддерживая основные компоненты в оптимальных режимах. Форм-фактор TFX делает его особенно подходящим для компактных корпусов, а наличие одного 80-мм вентилятора с активной системой охлаждения гарантирует эффективное отведение тепла и продлевает срок службы устройства. Блок питания Accord оснащен стандартными 20+4 pin разъемом для материнской платы и 4+4 pin разъемом для питания процессора, что обеспечивает его совместимость с большинством современных системных плат. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, этот блок питания подходит для обычных задач и домашнего использования, предлагая надежную работу без переплат за дополнительные функции энергосбережения. Три SATA-разъема позволяют подключать несколько накопителей, удовлетворяя потребности в хранении данных и поддерживая расширяемость вашей системы. Произведенный в Китае, этот блок питания от бренда Accord сочетает в себе доступность и достаточные характеристики для стандартных настольных ПК.
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