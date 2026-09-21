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Блок питания Accord SFX 600W ACC-SFX600-80 купить с доставкой в Москве
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Блок питания Accord SFX 600W ACC-SFX600-80

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Блок питания Accord SFX 600W ACC-SFX600-80 - фото 1
Блок питания Accord SFX 600W ACC-SFX600-80 - фото 2
Блок питания Accord SFX 600W ACC-SFX600-80 - фото 3
Блок питания Accord SFX 600W ACC-SFX600-80 - фото 4
Блок питания Accord SFX 600W ACC-SFX600-80 - фото 5
Блок питания Accord SFX 600W ACC-SFX600-80 - фото 6
Блок питания Accord SFX 600W ACC-SFX600-80 - фото 7
Блок питания Accord SFX 600W ACC-SFX600-80 - фото 8
Блок питания Accord SFX 600W ACC-SFX600-80 - фото 9
Блок питания Accord SFX 600W ACC-SFX600-80 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
  • Блок питания Accord SFX 600W ACC-SFX600-80 - фото 1
  • Блок питания Accord SFX 600W ACC-SFX600-80 - фото 2
  • Блок питания Accord SFX 600W ACC-SFX600-80 - фото 3
  • Блок питания Accord SFX 600W ACC-SFX600-80 - фото 4
  • Блок питания Accord SFX 600W ACC-SFX600-80 - фото 5
  • Блок питания Accord SFX 600W ACC-SFX600-80 - фото 6
  • Блок питания Accord SFX 600W ACC-SFX600-80 - фото 7
  • Блок питания Accord SFX 600W ACC-SFX600-80 - фото 8
  • Блок питания Accord SFX 600W ACC-SFX600-80 - фото 9
  • Блок питания Accord SFX 600W ACC-SFX600-80 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714380
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Характеристики

Бренд
Accord
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х10
Вес, кг.
1.12

Описание товара Блок питания Accord SFX 600W ACC-SFX600-80

Блок питания Accord ACC-SFX600-80 на 600 Вт с уменьшенным форм-фактором SFX подходит сборки ПК для разных целей. Модель оснащена набором разъемов для подключения многочисленной периферии. Вентилятор 8x8 см с автоматической регулировкой оборотов своевременно охлаждает компоненты БП. Технология PFC помогает справляться с нестабильной нагрузкой и увеличивает срок беспрерывной работы блока питания.



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, SFX, 600W

Отзывы о товаре Блок питания Accord SFX 600W ACC-SFX600-80




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Характеристики
Бренд
Accord
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Accord ACC-SFX600-80 на 600 Вт с уменьшенным форм-фактором SFX подходит сборки ПК для разных целей. Модель оснащена набором разъемов для подключения многочисленной периферии. Вентилятор 8x8 см с автоматической регулировкой оборотов своевременно охлаждает компоненты БП. Технология PFC помогает справляться с нестабильной нагрузкой и увеличивает срок беспрерывной работы блока питания.


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, SFX, 600W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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