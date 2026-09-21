Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП
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Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714373
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
235x453x450 мм
Макс. высота процессорного кулера
181
Максимальная длина видеокарты
410
Места для доп. вентиляторов
6 x 120x120 мм, 2 x 140x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х51х31
Вес, кг.
3.6
Описание товара Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП
Formula TimberLine T0 - это черный корпус формата ATX без блока питания. Он имеет просторный дизайн, позволяющий установить до шести 120-миллиметровых или 140-миллиметровых вентиляторов для эффективного охлаждения компонентов. На передней панели корпуса расположены два порта USB 3.2 Gen 1 и аудиоразъем, обеспечивающие удобное подключение периферийных устройств. Этот корпус подходит для сборки производительных компьютерных систем, предоставляя достаточно места для установки комплектующих.
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Бренд
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
235x453x450 мм
Макс. высота процессорного кулера
181
Максимальная длина видеокарты
410
Места для доп. вентиляторов
6 x 120x120 мм, 2 x 140x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Formula TimberLine T0 - это черный корпус формата ATX без блока питания. Он имеет просторный дизайн, позволяющий установить до шести 120-миллиметровых или 140-миллиметровых вентиляторов для эффективного охлаждения компонентов. На передней панели корпуса расположены два порта USB 3.2 Gen 1 и аудиоразъем, обеспечивающие удобное подключение периферийных устройств. Этот корпус подходит для сборки производительных компьютерных систем, предоставляя достаточно места для установки комплектующих.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: 4 x 120 мм, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: 4 x 120 мм, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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