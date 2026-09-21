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Корпус Formula SFF L12 черный без БП купить с доставкой в Москве
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Корпус Formula SFF L12 черный без БП

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Корпус Formula SFF L12 черный без БП - фото 1
Корпус Formula SFF L12 черный без БП - фото 2
Корпус Formula SFF L12 черный без БП - фото 3
Корпус Formula SFF L12 черный без БП - фото 4
Корпус Formula SFF L12 черный без БП - фото 5
Корпус Formula SFF L12 черный без БП - фото 6
Корпус Formula SFF L12 черный без БП - фото 7
Корпус Formula SFF L12 черный без БП - фото 8
Корпус Formula SFF L12 черный без БП - фото 9
Корпус Formula SFF L12 черный без БП - фото 10
Корпус Formula SFF L12 черный без БП - фото 11
Корпус Formula SFF L12 черный без БП - фото 12
Корпус Formula SFF L12 черный без БП - фото 13
Корпус Formula SFF L12 черный без БП - фото 14
Корпус Formula SFF L12 черный без БП - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Корпус Formula SFF L12 черный без БП - фото 1
  • Корпус Formula SFF L12 черный без БП - фото 2
  • Корпус Formula SFF L12 черный без БП - фото 3
  • Корпус Formula SFF L12 черный без БП - фото 4
  • Корпус Formula SFF L12 черный без БП - фото 5
  • Корпус Formula SFF L12 черный без БП - фото 6
  • Корпус Formula SFF L12 черный без БП - фото 7
  • Корпус Formula SFF L12 черный без БП - фото 8
  • Корпус Formula SFF L12 черный без БП - фото 9
  • Корпус Formula SFF L12 черный без БП - фото 10
  • Корпус Formula SFF L12 черный без БП - фото 11
  • Корпус Formula SFF L12 черный без БП - фото 12
  • Корпус Formula SFF L12 черный без БП - фото 13
  • Корпус Formula SFF L12 черный без БП - фото 14
  • Корпус Formula SFF L12 черный без БП - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714371
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
да
Габариты (ШxВxГ), мм
103x345x385 мм
Макс. высота процессорного кулера
80
Максимальная длина видеокарты
220
Места для доп. вентиляторов
1 x 80x80 мм
Окно на боковой стенке
нет
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
SFX
Размеры в упаковке, см
42х36х14
Вес, кг.
3.2

Описание товара Корпус Formula SFF L12 черный без БП

Корпус Formula SFF L12 черный без БП



Теги товара: Верхнее

Отзывы о товаре Корпус Formula SFF L12 черный без БП




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
да
Габариты (ШxВxГ), мм
103x345x385 мм
Макс. высота процессорного кулера
80
Максимальная длина видеокарты
220
Места для доп. вентиляторов
1 x 80x80 мм
Окно на боковой стенке
нет
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
SFX
Описание
Корпус Formula SFF L12 черный без БП


Теги товара: Верхнее
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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