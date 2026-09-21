Top.Mail.Ru
Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 1
Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 2
Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 3
Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 4
Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 5
Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 6
Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 7
Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 8
Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 9
Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 10
Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 11
Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 12
Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 13
Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 14
Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 15
Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 16
Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 17
Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 18
Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 19
Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 20
Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 21
Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 22
Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 1
  • Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 2
  • Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 3
  • Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 4
  • Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 5
  • Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 6
  • Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 7
  • Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 8
  • Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 9
  • Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 10
  • Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 11
  • Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 12
  • Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 13
  • Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 14
  • Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 15
  • Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 16
  • Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 17
  • Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 18
  • Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 19
  • Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 20
  • Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 21
  • Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 22
  • Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714367
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
6 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
280 х 379 х 425 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
4 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.1: 1шт, USB 3.0: 1шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х43х36
Вес, кг.
7.25

Описание товара Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый

Корпус Formula Mini-Tower представляет собой стильное и функциональное решение для создания мощной компьютерной системы. Этот корпус с поддержкой материнских плат форм-фактора ATX выполнен в элегантном белом цвете и изготовлен из высококачественных материалов, включая пластик, сталь и закаленное стекло. Боковая стенка из стекла позволяет любоваться внутренними компонентами в процессе использования компьютера, а встроенная ARGB-подсветка добавляет яркости и современности вашему сетапу, позволяя настроить цветовую гамму по своему вкусу. Formula Mini-Tower предлагает пользователям обширные возможности для установки компонентов. Внутри корпуса можно разместить процессорный кулер высотой до 165 мм и видеокарту длиной до 410 мм. Для хранения данных предусмотрены один внутренний отсек формата 2.5" и два 3.5" отсека. Система охлаждения в этом корпусе также на высоте — в комплект входят шесть 120 мм вентиляторов, которые обеспечивают эффективный воздушный поток и поддержание оптимальной температуры для всех компонентов. Нижнее расположение блока питания способствует улучшенной циркуляции воздуха и облегчает сборку системы. Кроме того, корпус предлагает четыре слота расширения для установки дополнительных карт и устройств. Formula Mini-Tower идеально подходит для энтузиастов и геймеров, стремящихся собрать компактную, но производительную систему с современным дизайном.

Отзывы о товаре Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
6 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
280 х 379 х 425 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
4 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.1: 1шт, USB 3.0: 1шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Formula Mini-Tower представляет собой стильное и функциональное решение для создания мощной компьютерной системы. Этот корпус с поддержкой материнских плат форм-фактора ATX выполнен в элегантном белом цвете и изготовлен из высококачественных материалов, включая пластик, сталь и закаленное стекло. Боковая стенка из стекла позволяет любоваться внутренними компонентами в процессе использования компьютера, а встроенная ARGB-подсветка добавляет яркости и современности вашему сетапу, позволяя настроить цветовую гамму по своему вкусу. Formula Mini-Tower предлагает пользователям обширные возможности для установки компонентов. Внутри корпуса можно разместить процессорный кулер высотой до 165 мм и видеокарту длиной до 410 мм. Для хранения данных предусмотрены один внутренний отсек формата 2.5" и два 3.5" отсека. Система охлаждения в этом корпусе также на высоте — в комплект входят шесть 120 мм вентиляторов, которые обеспечивают эффективный воздушный поток и поддержание оптимальной температуры для всех компонентов. Нижнее расположение блока питания способствует улучшенной циркуляции воздуха и облегчает сборку системы. Кроме того, корпус предлагает четыре слота расширения для установки дополнительных карт и устройств. Formula Mini-Tower идеально подходит для энтузиастов и геймеров, стремящихся собрать компактную, но производительную систему с современным дизайном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...