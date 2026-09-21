Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый
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Характеристики
Описание товара Корпус Formula Crystal Z9ML Floe без БП белый
Корпус Formula Mini-Tower представляет собой стильное и функциональное решение для создания мощной компьютерной системы. Этот корпус с поддержкой материнских плат форм-фактора ATX выполнен в элегантном белом цвете и изготовлен из высококачественных материалов, включая пластик, сталь и закаленное стекло. Боковая стенка из стекла позволяет любоваться внутренними компонентами в процессе использования компьютера, а встроенная ARGB-подсветка добавляет яркости и современности вашему сетапу, позволяя настроить цветовую гамму по своему вкусу. Formula Mini-Tower предлагает пользователям обширные возможности для установки компонентов. Внутри корпуса можно разместить процессорный кулер высотой до 165 мм и видеокарту длиной до 410 мм. Для хранения данных предусмотрены один внутренний отсек формата 2.5" и два 3.5" отсека. Система охлаждения в этом корпусе также на высоте — в комплект входят шесть 120 мм вентиляторов, которые обеспечивают эффективный воздушный поток и поддержание оптимальной температуры для всех компонентов. Нижнее расположение блока питания способствует улучшенной циркуляции воздуха и облегчает сборку системы. Кроме того, корпус предлагает четыре слота расширения для установки дополнительных карт и устройств. Formula Mini-Tower идеально подходит для энтузиастов и геймеров, стремящихся собрать компактную, но производительную систему с современным дизайном.
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