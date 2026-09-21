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Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-09 OR/N6 купить с доставкой в Москве
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Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-09 OR/N6

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Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-09 OR/N6 - фото 1
Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-09 OR/N6 - фото 2
Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-09 OR/N6 - фото 3
Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-09 OR/N6 - фото 4
Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-09 OR/N6 - фото 5
Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-09 OR/N6 - фото 6
Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-09 OR/N6 - фото 7
Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-09 OR/N6 - фото 8
Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-09 OR/N6 - фото 9
Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-09 OR/N6 - фото 10
Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-09 OR/N6 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
23
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.6
Количество скоростей воздушного потока
2
  • Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-09 OR/N6 - фото 1
  • Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-09 OR/N6 - фото 2
  • Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-09 OR/N6 - фото 3
  • Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-09 OR/N6 - фото 4
  • Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-09 OR/N6 - фото 5
  • Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-09 OR/N6 - фото 6
  • Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-09 OR/N6 - фото 7
  • Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-09 OR/N6 - фото 8
  • Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-09 OR/N6 - фото 9
  • Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-09 OR/N6 - фото 10
  • Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-09 OR/N6 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
24 300 руб.  32 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714349
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
документация, оконная заглушка, переходник для оконного адаптера, шланг для удаления конденсата
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
23
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
1.5
Макс. уровень шума, дБ
52
Режим защиты от замерзания
Да
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.6
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
429
Количество скоростей воздушного потока
2
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
1050
Номинальный ток, A
4.8
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
31
Высота внутреннего блока, см
35
Глубина внутреннего блока, см
68
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х38х36
Вес, кг.
23

Описание товара Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-09 OR/N6

2025 г.

Отзывы о товаре Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-09 OR/N6




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
документация, оконная заглушка, переходник для оконного адаптера, шланг для удаления конденсата
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
23
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
1.5
Макс. уровень шума, дБ
52
Развернуть
Режим защиты от замерзания
Да
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.6
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
429
Количество скоростей воздушного потока
2
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
1050
Номинальный ток, A
4.8
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
31
Высота внутреннего блока, см
35
Глубина внутреннего блока, см
68
Страна производитель
Китай
Описание
2025 г.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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