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Водонагреватель Electrolux EWH 30 Centurio IQ 3.0 Silver купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель Electrolux EWH 30 Centurio IQ 3.0 Silver

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Водонагреватель Electrolux EWH 30 Centurio IQ 3.0 Silver - фото 1
Водонагреватель Electrolux EWH 30 Centurio IQ 3.0 Silver - фото 2
Водонагреватель Electrolux EWH 30 Centurio IQ 3.0 Silver - фото 3
Водонагреватель Electrolux EWH 30 Centurio IQ 3.0 Silver - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
72
Установка
настенная
Форма бака
овальная
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, кВт
2
  • Водонагреватель Electrolux EWH 30 Centurio IQ 3.0 Silver - фото 1
  • Водонагреватель Electrolux EWH 30 Centurio IQ 3.0 Silver - фото 2
  • Водонагреватель Electrolux EWH 30 Centurio IQ 3.0 Silver - фото 3
  • Водонагреватель Electrolux EWH 30 Centurio IQ 3.0 Silver - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
19 170 руб.  25 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714284
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Защитный анод
Да
Особенности
дисплей, подключение к стандартной розетке, сухой ТЭН, управление со смартфона
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Швеция
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
72
Установка
настенная
Форма бака
овальная
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
26x43.5x63.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х51х29
Вес, кг.
13.2

Описание товара Водонагреватель Electrolux EWH 30 Centurio IQ 3.0 Silver

Водонагреватель Electrolux EWH 30 Centurio IQ 3.0 Silver в цвете «серебристый серый» имеет внутренний бак из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии. Регулировка температуры осуществляется с точностью до 1 градуса. Конструкцией предусмотрен специальный разъем для подключения USB-модуля, который позволяет управлять устройством через Wi-Fi при помощи приложения. В комплекте поставки идет крепежный набор для легкого монтажа.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Electrolux EWH 30 Centurio IQ 3.0 Silver




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Защитный анод
Да
Особенности
дисплей, подключение к стандартной розетке, сухой ТЭН, управление со смартфона
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Швеция
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
72
Развернуть
Установка
настенная
Форма бака
овальная
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
26x43.5x63.5
Страна производитель
Китай
Описание
Водонагреватель Electrolux EWH 30 Centurio IQ 3.0 Silver в цвете «серебристый серый» имеет внутренний бак из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии. Регулировка температуры осуществляется с точностью до 1 градуса. Конструкцией предусмотрен специальный разъем для подключения USB-модуля, который позволяет управлять устройством через Wi-Fi при помощи приложения. В комплекте поставки идет крепежный набор для легкого монтажа.


Теги товара: накопительные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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