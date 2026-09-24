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Ножницы хозяйственные ЗУБР 230 мм, изогнутые двухкомпонентные ручки (40442-24) купить с доставкой в Москве
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Ножницы хозяйственные ЗУБР 230 мм, изогнутые двухкомпонентные ручки (40442-24)

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Ножницы хозяйственные ЗУБР 230 мм, изогнутые двухкомпонентные ручки (40442-24) - фото 1
Ножницы хозяйственные ЗУБР 230 мм, изогнутые двухкомпонентные ручки (40442-24) - фото 2
Ножницы хозяйственные ЗУБР 230 мм, изогнутые двухкомпонентные ручки (40442-24) - фото 3
Ножницы хозяйственные ЗУБР 230 мм, изогнутые двухкомпонентные ручки (40442-24) - фото 4
Ножницы хозяйственные ЗУБР 230 мм, изогнутые двухкомпонентные ручки (40442-24) - фото 5
Ножницы хозяйственные ЗУБР 230 мм, изогнутые двухкомпонентные ручки (40442-24) - фото 6
Ножницы хозяйственные ЗУБР 230 мм, изогнутые двухкомпонентные ручки (40442-24) - фото 7
Ножницы хозяйственные ЗУБР 230 мм, изогнутые двухкомпонентные ручки (40442-24) - фото 8
Ножницы хозяйственные ЗУБР 230 мм, изогнутые двухкомпонентные ручки (40442-24) - фото 9
Ножницы хозяйственные ЗУБР 230 мм, изогнутые двухкомпонентные ручки (40442-24) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Ножницы хозяйственные ЗУБР 230 мм, изогнутые двухкомпонентные ручки (40442-24) - фото 1
  • Ножницы хозяйственные ЗУБР 230 мм, изогнутые двухкомпонентные ручки (40442-24) - фото 2
  • Ножницы хозяйственные ЗУБР 230 мм, изогнутые двухкомпонентные ручки (40442-24) - фото 3
  • Ножницы хозяйственные ЗУБР 230 мм, изогнутые двухкомпонентные ручки (40442-24) - фото 4
  • Ножницы хозяйственные ЗУБР 230 мм, изогнутые двухкомпонентные ручки (40442-24) - фото 5
  • Ножницы хозяйственные ЗУБР 230 мм, изогнутые двухкомпонентные ручки (40442-24) - фото 6
  • Ножницы хозяйственные ЗУБР 230 мм, изогнутые двухкомпонентные ручки (40442-24) - фото 7
  • Ножницы хозяйственные ЗУБР 230 мм, изогнутые двухкомпонентные ручки (40442-24) - фото 8
  • Ножницы хозяйственные ЗУБР 230 мм, изогнутые двухкомпонентные ручки (40442-24) - фото 9
  • Ножницы хозяйственные ЗУБР 230 мм, изогнутые двухкомпонентные ручки (40442-24) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714218
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножницы хозяйственные ЗУБР 230 мм, изогнутые двухкомпонентные ручки (40442-24)
390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х8х2
Вес, г.
150

Описание товара Ножницы хозяйственные ЗУБР 230 мм, изогнутые двухкомпонентные ручки (40442-24)

Ножницы хозяйственные ЗУБР 230 мм, изогнутые двухкомпонентные ручки (40442-24)

Отзывы о товаре Ножницы хозяйственные ЗУБР 230 мм, изогнутые двухкомпонентные ручки (40442-24)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Страна производитель
Россия
Описание
Ножницы хозяйственные ЗУБР 230 мм, изогнутые двухкомпонентные ручки (40442-24)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы хозяйственные ЗУБР 230 мм, изогнутые двухкомпонентные ручки (40442-24) - по цене 390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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