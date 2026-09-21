Планшет Digma Pro Zoom 8/256Gb 10.1" (TA3E0P02) темно-серый
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Характеристики
Описание товара Планшет Digma Pro Zoom 8/256Gb 10.1" (TA3E0P02) темно-серый
Планшет Digma PRO — это стильное и мощное устройство, созданное для тех, кто ценит производительность и комфорт в повседневном использовании. Оснащённый 10,1-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, этот планшет обеспечивает яркое и чёткое изображение, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Сердцем Digma PRO является процессор Unisoc Tiger T606, который в сочетании с 256 Гб встроенной памяти обеспечивает плавную работу и быстрое выполнение задач. Если этой памяти окажется недостаточно, слот для карты памяти позволит расширить её объем, предоставляя дополнительные возможности для хранения данных. Планшет работает на операционной системе Android, что гарантирует доступ к тысячам приложений и игр, а также удобный и интуитивно понятный интерфейс. Емкость аккумулятора в 7000 мА·ч обеспечивает длительное время автономной работы, позволяя оставаться на связи в течение всего дня. Digma PRO поддерживает системы навигации GPS и ГЛОНАСС, что особенно полезно для путешественников и активных пользователей. Металлический корпус не только придает устройству прочность и элегантный внешний вид, но и обеспечивает надёжность в повседневной эксплуатации. Зарядка устройства осуществляется через современный разъем USB Type-C, что обеспечивает быструю и удобную подзарядку. Серый цвет корпуса добавляет стильный и профессиональный вид устройству, делающего его идеальным выбором для пользователей, ищущих сочетание функциональности и эстетики.
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