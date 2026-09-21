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Планшет Digma Pro Zoom 8/256Gb 10.1" (TA3E0P02) темно-серый купить с доставкой в Москве
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Планшет Digma Pro Zoom 8/256Gb 10.1" (TA3E0P02) темно-серый

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Планшет Digma Pro Zoom 8/256Gb 10.1&quot; (TA3E0P02) темно-серый - фото 1
Планшет Digma Pro Zoom 8/256Gb 10.1&quot; (TA3E0P02) темно-серый - фото 2
Планшет Digma Pro Zoom 8/256Gb 10.1&quot; (TA3E0P02) темно-серый - фото 3
Планшет Digma Pro Zoom 8/256Gb 10.1&quot; (TA3E0P02) темно-серый - фото 4
Планшет Digma Pro Zoom 8/256Gb 10.1&quot; (TA3E0P02) темно-серый - фото 5
Планшет Digma Pro Zoom 8/256Gb 10.1&quot; (TA3E0P02) темно-серый - фото 6
Планшет Digma Pro Zoom 8/256Gb 10.1&quot; (TA3E0P02) темно-серый - фото 7
Планшет Digma Pro Zoom 8/256Gb 10.1&quot; (TA3E0P02) темно-серый - фото 8
Планшет Digma Pro Zoom 8/256Gb 10.1&quot; (TA3E0P02) темно-серый - фото 9
Планшет Digma Pro Zoom 8/256Gb 10.1&quot; (TA3E0P02) темно-серый - фото 10
Планшет Digma Pro Zoom 8/256Gb 10.1&quot; (TA3E0P02) темно-серый - фото 11
Планшет Digma Pro Zoom 8/256Gb 10.1&quot; (TA3E0P02) темно-серый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Digma Pro Zoom
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.1
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
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  • Планшет Digma Pro Zoom 8/256Gb 10.1&quot; (TA3E0P02) темно-серый - фото 5
  • Планшет Digma Pro Zoom 8/256Gb 10.1&quot; (TA3E0P02) темно-серый - фото 6
  • Планшет Digma Pro Zoom 8/256Gb 10.1&quot; (TA3E0P02) темно-серый - фото 7
  • Планшет Digma Pro Zoom 8/256Gb 10.1&quot; (TA3E0P02) темно-серый - фото 8
  • Планшет Digma Pro Zoom 8/256Gb 10.1&quot; (TA3E0P02) темно-серый - фото 9
  • Планшет Digma Pro Zoom 8/256Gb 10.1&quot; (TA3E0P02) темно-серый - фото 10
  • Планшет Digma Pro Zoom 8/256Gb 10.1&quot; (TA3E0P02) темно-серый - фото 11
  • Планшет Digma Pro Zoom 8/256Gb 10.1&quot; (TA3E0P02) темно-серый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714213
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Характеристики

Бренд
Digma
Партномер для планшетов
TA3E0P02
Линейка
Digma Pro Zoom
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
документация, зарядное устройство, кабель USB-C, салфетка для протирки экрана, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехолещё
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.1
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Частота процессора, МГц
1.6
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
240.5 х 158.9 х 8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1.24

Описание товара Планшет Digma Pro Zoom 8/256Gb 10.1" (TA3E0P02) темно-серый

Планшет Digma PRO — это стильное и мощное устройство, созданное для тех, кто ценит производительность и комфорт в повседневном использовании. Оснащённый 10,1-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, этот планшет обеспечивает яркое и чёткое изображение, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Сердцем Digma PRO является процессор Unisoc Tiger T606, который в сочетании с 256 Гб встроенной памяти обеспечивает плавную работу и быстрое выполнение задач. Если этой памяти окажется недостаточно, слот для карты памяти позволит расширить её объем, предоставляя дополнительные возможности для хранения данных. Планшет работает на операционной системе Android, что гарантирует доступ к тысячам приложений и игр, а также удобный и интуитивно понятный интерфейс. Емкость аккумулятора в 7000 мА·ч обеспечивает длительное время автономной работы, позволяя оставаться на связи в течение всего дня. Digma PRO поддерживает системы навигации GPS и ГЛОНАСС, что особенно полезно для путешественников и активных пользователей. Металлический корпус не только придает устройству прочность и элегантный внешний вид, но и обеспечивает надёжность в повседневной эксплуатации. Зарядка устройства осуществляется через современный разъем USB Type-C, что обеспечивает быструю и удобную подзарядку. Серый цвет корпуса добавляет стильный и профессиональный вид устройству, делающего его идеальным выбором для пользователей, ищущих сочетание функциональности и эстетики.

Отзывы о товаре Планшет Digma Pro Zoom 8/256Gb 10.1" (TA3E0P02) темно-серый




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Характеристики
Бренд
Digma
Партномер для планшетов
TA3E0P02
Линейка
Digma Pro Zoom
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
документация, зарядное устройство, кабель USB-C, салфетка для протирки экрана, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехолещё
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.1
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Частота процессора, МГц
1.6
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
240.5 х 158.9 х 8 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Digma PRO — это стильное и мощное устройство, созданное для тех, кто ценит производительность и комфорт в повседневном использовании. Оснащённый 10,1-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, этот планшет обеспечивает яркое и чёткое изображение, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Сердцем Digma PRO является процессор Unisoc Tiger T606, который в сочетании с 256 Гб встроенной памяти обеспечивает плавную работу и быстрое выполнение задач. Если этой памяти окажется недостаточно, слот для карты памяти позволит расширить её объем, предоставляя дополнительные возможности для хранения данных. Планшет работает на операционной системе Android, что гарантирует доступ к тысячам приложений и игр, а также удобный и интуитивно понятный интерфейс. Емкость аккумулятора в 7000 мА·ч обеспечивает длительное время автономной работы, позволяя оставаться на связи в течение всего дня. Digma PRO поддерживает системы навигации GPS и ГЛОНАСС, что особенно полезно для путешественников и активных пользователей. Металлический корпус не только придает устройству прочность и элегантный внешний вид, но и обеспечивает надёжность в повседневной эксплуатации. Зарядка устройства осуществляется через современный разъем USB Type-C, что обеспечивает быструю и удобную подзарядку. Серый цвет корпуса добавляет стильный и профессиональный вид устройству, делающего его идеальным выбором для пользователей, ищущих сочетание функциональности и эстетики.
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Отзывы


Планшет Digma Pro Zoom 8/256Gb 10.1" (TA3E0P02) темно-серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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