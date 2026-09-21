Планшет Digma Pro Zoom 8/128Gb 10.1" (TA3D0P02) темно-серый
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Характеристики
Описание товара Планшет Digma Pro Zoom 8/128Gb 10.1" (TA3D0P02) темно-серый
Планшет Digma PRO — это идеальное сочетание стиля и производительности для современного пользователя. Этот планшет оснащен 10,1-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200, что обеспечивает яркие и четкие изображения для работы и развлечений. Серый металлический корпус придает устройству современный и элегантный вид, делая его стильным аксессуаром для любого случая. Под управлением операционной системы Android, планшет обладает высокой производительностью благодаря восьмиядерному процессору Unisoc Tiger T606 с тактовой частотой 1,6 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 8 Гб, что гарантирует быструю и плавную работу даже при многозадачной нагрузке. Для хранения данных предусмотрено 128 Гб встроенной памяти, а также имеется слот для карты памяти, позволяющий увеличить объем хранилища и сохранить еще больше важных файлов и приложений. Фронтальная камера с разрешением 5 МП идеально подходит для видеозвонков и селфи. Отсутствие клавиатуры в комплекте делает планшет легким и портативным, что удобно для использования в поездках и в повседневной жизни. Digma PRO — это надежный и функциональный гаджет для работы, учебы и развлечений.
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