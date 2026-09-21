Планшет Digma Pro Zenith 8/256Gb 11" (TA3E1P01) графит
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Характеристики
Описание товара Планшет Digma Pro Zenith 8/256Gb 11" (TA3E1P01) графит
Планшет Digma Pro Zenith — это стильное и мощное устройство в графитовом цвете с металлическим корпусом для тех, кто ищет надежного и функционального спутника для повседневных задач. Экран и дизайн Модель оснащена 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, что обеспечивает четкость и яркость изображения. Экран поддерживает мультитач и автоматическую ориентацию, а его яркость составляет 350 кд/м?. Плотность пикселей 206 PPI гарантирует высокую детализацию. Аксессуар для работы и творчества Наличие пассивного стилуса в комплекте подарит дополнительные возможности при взаимодействии с интерфейсом и приложениями. Работает без подключения и установки драйверов. Производительность и память В основе Zenith лежит восьмиядерный процессор Unisoc T606 с тактовой частотой 1,6 ГГц, работающий с 8 ГБ оперативной памяти. Встроенная память составляет 256 ГБ и может быть расширена до 1 ТБ с помощью карт microSD. Интегрированный графический контроллер Mali-G57 MP1 обеспечивает плавную работу с графикой. Операционная система Android 14 предлагает современный и интуитивно понятный интерфейс. Мультимедиа и камера Zenith оснащен двумя динамиками для качественного и объемного звука. Основная камера с разрешением 13 Mpix и фронтальная камера с разрешением 5 Mpix позволяют делать яркие и детализированные снимки и видеозвонки. Датчики и удобство Встроенные датчики, включая акселерометр, датчик освещенности и датчик приближения, добавляют устройству функциональности и удобства. Питание и аккумулятор Аккумулятор емкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки рассчитан на длительную работу. В основе батареи лежит технология Li-Ion. Комплектация В комплект входят стилус, набор наклеек, салфетка для экрана, скрепка для извлечения SIM-карты и защитный чехол.
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