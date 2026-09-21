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Планшет Digma Pro Wave 8/128Gb 10.5" (TA3D5P01) серый купить с доставкой в Москве
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Планшет Digma Pro Wave 8/128Gb 10.5" (TA3D5P01) серый

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Digma Pro Wave
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.51
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T615
Количество ядер процессора
8
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  • Планшет Digma Pro Wave 8/128Gb 10.5&quot; (TA3D5P01) серый - фото 8
  • Планшет Digma Pro Wave 8/128Gb 10.5&quot; (TA3D5P01) серый - фото 9
  • Планшет Digma Pro Wave 8/128Gb 10.5&quot; (TA3D5P01) серый - фото 10
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  • Планшет Digma Pro Wave 8/128Gb 10.5&quot; (TA3D5P01) серый - фото 16
  • Планшет Digma Pro Wave 8/128Gb 10.5&quot; (TA3D5P01) серый - фото 17
  • Планшет Digma Pro Wave 8/128Gb 10.5&quot; (TA3D5P01) серый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714206
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Характеристики

Бренд
Digma PRO
Партномер для планшетов
TA3D5P01
Линейка
Digma Pro Wave
Цвет
серый
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Сетевой адаптер питания USB-C кабель; пассивный стилус; набор наклеек; салфетка для экрана; скрепка для извлечения SIM-карты; защитный чехол
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.51
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1.8
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
246.4 х 161.5 х 7.3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1.26

Описание товара Планшет Digma Pro Wave 8/128Gb 10.5" (TA3D5P01) серый

Планшет Digma Pro Wave 10.5" T615 8C 8Gb 128Gb 4G 13 Mpix Android 15 USB Type-C — это мощный и стильный помощник, который станет вашим надежным спутником в работе и отдыхе. С его помощью вы сможете решать самые сложные задачи и наслаждаться любимыми развлечениями без ограничений. Процессор и память Восьмиядерный процессор обеспечивает высокую производительность и плавную работу даже при запуске требовательных приложений. 8 ГБ оперативной памяти позволяют планшету быстро переключаться между задачами и обрабатывать большие объемы данных. 128 ГБ встроенной памяти хватит для хранения всех ваших файлов, фотографий и видео. Дисплей 10,5-дюймовый дисплей с высоким разрешением подарит вам яркое и четкое изображение. Благодаря большой диагонали экрана вы сможете комфортно просматривать видео, играть в игры и работать с документами. Связь и интернет Поддержка 4G позволяет вам всегда оставаться на связи и быстро загружать страницы в интернете. Вы можете использовать планшет для звонков и отправки сообщений, как с помощью SIM-карты, так и через Wi-Fi. Камера Основная камера на 13 мегапикселей позволяет делать качественные снимки и записывать видео в высоком разрешении. Фронтальная камера идеально подходит для видеозвонков и селфи. Операционная система Android 15 — это последняя версия операционной системы, которая предлагает множество новых функций и улучшений. Вы сможете наслаждаться быстрой и плавной работой планшета, а также использовать все возможности, которые предоставляет эта операционная система. Порты и разъемы USB Type-C — универсальный порт, который позволяет подключать различные устройства и передавать данные на высокой скорости. С его помощью вы сможете легко синхронизировать планшет с другими устройствами и заряжать его. Аксессуары В комплект с планшетом может входить чехол, который защитит его от царапин и повреждений. Металлический корпус придает устройству солидный вид и обеспечивает надежную защиту внутренних компонентов. Игры и развлечения Если вы любите играть в игры, то этот планшет станет для вас отличным выбором. Благодаря высокой производительности и большому экрану вы сможете наслаждаться любимыми играми без каких-либо ограничений. Работа и учеба Для работы и учебы планшет Digma Pro Wave также подойдет идеально. Вы сможете использовать его для просмотра документов, создания презентаций и других задач. Благодаря поддержке стилуса вы сможете делать заметки и рисовать прямо на экране.

Отзывы о товаре Планшет Digma Pro Wave 8/128Gb 10.5" (TA3D5P01) серый




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Характеристики
Бренд
Digma PRO
Партномер для планшетов
TA3D5P01
Линейка
Digma Pro Wave
Цвет
серый
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Сетевой адаптер питания USB-C кабель; пассивный стилус; набор наклеек; салфетка для экрана; скрепка для извлечения SIM-карты; защитный чехол
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.51
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1.8
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
246.4 х 161.5 х 7.3 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Digma Pro Wave 10.5" T615 8C 8Gb 128Gb 4G 13 Mpix Android 15 USB Type-C — это мощный и стильный помощник, который станет вашим надежным спутником в работе и отдыхе. С его помощью вы сможете решать самые сложные задачи и наслаждаться любимыми развлечениями без ограничений. Процессор и память Восьмиядерный процессор обеспечивает высокую производительность и плавную работу даже при запуске требовательных приложений. 8 ГБ оперативной памяти позволяют планшету быстро переключаться между задачами и обрабатывать большие объемы данных. 128 ГБ встроенной памяти хватит для хранения всех ваших файлов, фотографий и видео. Дисплей 10,5-дюймовый дисплей с высоким разрешением подарит вам яркое и четкое изображение. Благодаря большой диагонали экрана вы сможете комфортно просматривать видео, играть в игры и работать с документами. Связь и интернет Поддержка 4G позволяет вам всегда оставаться на связи и быстро загружать страницы в интернете. Вы можете использовать планшет для звонков и отправки сообщений, как с помощью SIM-карты, так и через Wi-Fi. Камера Основная камера на 13 мегапикселей позволяет делать качественные снимки и записывать видео в высоком разрешении. Фронтальная камера идеально подходит для видеозвонков и селфи. Операционная система Android 15 — это последняя версия операционной системы, которая предлагает множество новых функций и улучшений. Вы сможете наслаждаться быстрой и плавной работой планшета, а также использовать все возможности, которые предоставляет эта операционная система. Порты и разъемы USB Type-C — универсальный порт, который позволяет подключать различные устройства и передавать данные на высокой скорости. С его помощью вы сможете легко синхронизировать планшет с другими устройствами и заряжать его. Аксессуары В комплект с планшетом может входить чехол, который защитит его от царапин и повреждений. Металлический корпус придает устройству солидный вид и обеспечивает надежную защиту внутренних компонентов. Игры и развлечения Если вы любите играть в игры, то этот планшет станет для вас отличным выбором. Благодаря высокой производительности и большому экрану вы сможете наслаждаться любимыми играми без каких-либо ограничений. Работа и учеба Для работы и учебы планшет Digma Pro Wave также подойдет идеально. Вы сможете использовать его для просмотра документов, создания презентаций и других задач. Благодаря поддержке стилуса вы сможете делать заметки и рисовать прямо на экране.
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Планшет Digma Pro Wave 8/128Gb 10.5" (TA3D5P01) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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