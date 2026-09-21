Планшет Digma Pro Spectrum 6/128Gb 10.1" (TA2D0P02) темно-серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Планшет Digma Pro Spectrum 6/128Gb 10.1" (TA2D0P02) темно-серый
Диагональ 10,1 дюймов обеспечивает крупный размер изображения, а разрешение 1280x800 точек помогает добиться четкости и незаметного размера пикселей (плотность 149 PPI). Пиковая яркость 350 кд/м2 отвечает за комфорт при использовании в различных условиях освещённости. Восьмиядерный процессор Unisoc T606 рассчитан на базовые повседневные задачи. Оперативная память объёмом 6 ГБ отвечает за отзывчивость при обращении к недавно использованным данным, например, при открытии нескольких приложений в режиме многозадачности. Хранилище на 128 ГБ позволяет скачать большое количество приложений и файлов, а для расширения постоянной памяти втрое можно использовать карту памяти microSD. Аккумулятор на 6000 мАч обеспечивает длительность автономной работы, а возможность зарядки мощностью до 18 Вт позволит быстро восстановить емкость. Устройство оснащено двумя камерами – основной на 13 Мп и фронтальной на 5 Мп. Планшет поддерживает установку двух сим-карт формата nano-SIM. На корпусе расположены порт USB Type-C, выход на наушники, слот для карты памяти.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Теги товара: большие, 10 дюймов, для студента, На Android, для школы и школьника, 128 Гб
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 020 руб.3005 руб. в СплитПланшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11" (TA2D5P01) серый
-
В наличииЦена 12 860 руб.3215 руб. в СплитПланшет XPAD 30E X1102B 6/128GB Deep Blue INFINIX
-
В наличииЦена 14 690 руб.3673 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad SE 11" 4/128Gb (53014GXS) серый
-
В наличииЦена 14 740 руб.3685 руб. в СплитПланшет XPAD 30E X1102B 8/256GB Deep Blue INFINIX
-
В наличииЦена 16 470 руб.4118 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad SE 11'' 8/128Gb LTE (53014AYK) Gray
-
В наличииЦена 16 550 руб.4138 руб. в СплитПланшет XPAD 20 X1102 8/256GB 10076915/10071176/10079542 FOREST ...
-
В наличииЦена 16 550 руб.4138 руб. в СплитПланшет XPAD 20 X1102 8/256GB 10079543 DREAMY PURPLE INFINIX
-
В наличииЦена 17 060 руб.4265 руб. в СплитПланшет MATEPAD SE 11'' 8/128 GRAY 53014NTJ HUAWEI
-
В наличииЦена 17 330 руб.4333 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad SE 11" 8/128Gb (53014GXU) серый
-
В наличииЦена 18 190 руб.4548 руб. в СплитПланшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX
-
В наличииЦена 18 190 руб.4548 руб. в СплитПланшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB 10079907 TITANIUM GREY INFINIX
-
В наличииЦена 19 010 руб.4753 руб. в СплитПланшет XPAD 30E X1102B 8/256GB Forest Green INFINIX
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Теги товара: большие, 10 дюймов, для студента, На Android, для школы и школьника, 128 Гб
Отзывы о товаре Планшет Digma Pro Spectrum 6/128Gb 10.1" (TA2D0P02) темно-серый