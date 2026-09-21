Описание товара Планшет Digma Pro Spark 4/64Gb 8.7" (TA1C8M01) темно-серый

DIGMA PRO Spark: производительность и инновации в тонком металлическом корпусе. С этим планшетом вы сможете легко решать любые задачи, будь то работа, учеба или развлечения. Яркий и четкий экран Планшет оснащен 8.7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1340 x 800 пикселей, который предлагает яркость 350 кд/м? и плотность пикселей 180 PPI, что гарантирует четкое изображение и насыщенные цвета. Мультитач и автоматическая ориентация экрана делают его удобным в использовании как для работы, так и для просмотра контента в любых условиях. Производительность на высшем уровне DIGMA PRO Spark оснащен мощным 8-ядерным процессором MTK Helio G85 с тактовой частотой 2 ГГц, что более чем достаточно для игр, приложений и многозадачности. Оперативная память 4 ГБ (DDR4) и графический контроллер Mali-G52 MP2 позволяют наслаждаться плавной работой даже с ресурсоемкими приложениями. Встроенная память 64 ГБ, с возможностью расширения до 256 ГБ с помощью карты microSD, предоставляет много места для хранения всех важных данных. Современные коммуникации и быстрый доступ в интернет С планшетом DIGMA PRO Spark всегда можно быть на связи. Он поддерживает технологии 3G и 4G, работает с двумя SIM-картами (nano-SIM) и оснащен модулем Wi-Fi в диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц, что позволяет легко подключаться к интернету. Bluetooth 5.0 обеспечивает стабильную связь с аксессуарами, а система навигации с A-GPS, GPS и ГЛОНАСС поможет быстро ориентироваться в любом месте. Качество мультимедиа Два стереодинамика обеспечат качественное звучание, а поддержка множества аудиоформатов (MP3, AAC, FLAC, и других) и видеоформатов (включая 1080P FHD видео) подарит богатый мультимедийный опыт. Камеры для любых ситуаций Основная камера с разрешением 13 Мп и вспышкой позволит делать качественные снимки, а фронтальная камера 5 Мп с AI-алгоритмами — идеальна для видеозвонков и селфи. Предусмотрен ПРО режим с ручными настройками съемки. Встроенная биометрическая идентификация по лицу обеспечивает высокий уровень безопасности. Питание и зарядка С аккумулятором 4000 мАч планшет будет готов к длительному использованию. Подключение и обмен данными через порт USB Type-C 2.0 всегда будут удобными и быстрыми.