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Планшет Digma Pro Odyssey 12/256Gb 11.5" (TA4E1M01) коричневый купить с доставкой в Москве
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Планшет Digma Pro Odyssey 12/256Gb 11.5" (TA4E1M01) коричневый

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Планшет Digma Pro Odyssey 12/256Gb 11.5&quot; (TA4E1M01) коричневый - фото 1
Планшет Digma Pro Odyssey 12/256Gb 11.5&quot; (TA4E1M01) коричневый - фото 2
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Планшет Digma Pro Odyssey 12/256Gb 11.5&quot; (TA4E1M01) коричневый - фото 5
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Планшет Digma Pro Odyssey 12/256Gb 11.5&quot; (TA4E1M01) коричневый - фото 12
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Планшет Digma Pro Odyssey 12/256Gb 11.5&quot; (TA4E1M01) коричневый - фото 14
Планшет Digma Pro Odyssey 12/256Gb 11.5&quot; (TA4E1M01) коричневый - фото 15
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Планшет Digma Pro Odyssey 12/256Gb 11.5&quot; (TA4E1M01) коричневый - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Digma Pro Odyssey
Цвет
коричневый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2200x1440
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G99
Количество ядер процессора
8
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  • Планшет Digma Pro Odyssey 12/256Gb 11.5&quot; (TA4E1M01) коричневый - фото 7
  • Планшет Digma Pro Odyssey 12/256Gb 11.5&quot; (TA4E1M01) коричневый - фото 8
  • Планшет Digma Pro Odyssey 12/256Gb 11.5&quot; (TA4E1M01) коричневый - фото 9
  • Планшет Digma Pro Odyssey 12/256Gb 11.5&quot; (TA4E1M01) коричневый - фото 10
  • Планшет Digma Pro Odyssey 12/256Gb 11.5&quot; (TA4E1M01) коричневый - фото 11
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  • Планшет Digma Pro Odyssey 12/256Gb 11.5&quot; (TA4E1M01) коричневый - фото 15
  • Планшет Digma Pro Odyssey 12/256Gb 11.5&quot; (TA4E1M01) коричневый - фото 16
  • Планшет Digma Pro Odyssey 12/256Gb 11.5&quot; (TA4E1M01) коричневый - фото 17
  • Планшет Digma Pro Odyssey 12/256Gb 11.5&quot; (TA4E1M01) коричневый - фото 18
  • Планшет Digma Pro Odyssey 12/256Gb 11.5&quot; (TA4E1M01) коричневый - фото 19
  • Планшет Digma Pro Odyssey 12/256Gb 11.5&quot; (TA4E1M01) коричневый - фото 20
  • Планшет Digma Pro Odyssey 12/256Gb 11.5&quot; (TA4E1M01) коричневый - фото 21
  • Планшет Digma Pro Odyssey 12/256Gb 11.5&quot; (TA4E1M01) коричневый - фото 22
  • Планшет Digma Pro Odyssey 12/256Gb 11.5&quot; (TA4E1M01) коричневый - фото 23
  • Планшет Digma Pro Odyssey 12/256Gb 11.5&quot; (TA4E1M01) коричневый - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714198
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Характеристики

Бренд
Digma PRO
Партномер для планшетов
TA4E1M01
Линейка
Digma Pro Odyssey
Цвет
коричневый
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
есть
Комлектация
Сетевой адаптер питания USB-C кабель; активный стилус; набор наклеек; салфетка для экрана; скрепка для извлечения SIM-карты; клавиатура; защитный чехол
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2200x1440
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G99
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
9000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
261.7 х 178.3 х 7.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
803

Описание товара Планшет Digma Pro Odyssey 12/256Gb 11.5" (TA4E1M01) коричневый

Планшет Digma PRO — это идеальное сочетание стиля, мощности и функциональности. Корпус, выполненный из прочного металла, придаёт устройству современный и элегантный вид в благородном коричневом цвете. С диагональю экрана 11,5 дюймов, планшет обеспечивает яркое и насыщенное изображение для работы и развлечений. Оснащенный встроенной памятью на 256 Гб, Digma PRO позволяет хранить все ваши важные файлы, фото и приложения без необходимости использования внешних устройств. Мощный аккумулятор на 9000 мА·ч гарантирует долгую работу без частой подзарядки, а быстрая зарядка через современный разъём USB Type-C делает этот процесс максимально удобным. Производительность устройства обеспечивается мощным процессором с тактовой частотой 2,2 ГГц, что позволяет комфортно выполнять любые задачи. Планшет поддерживает стандарты беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11 ac, обеспечивая стабильное и быстрое подключение к интернету и другим устройствам. Основные функции GPS и ГЛОНАСС делают навигацию точной и надёжной, что будет полезно как в городской среде, так и в путешествиях. Дополнительным удобством является возможность использования планшета в качестве телефона благодаря поддержке стандартов сотовой связи 3G и 4G, а также наличию слота для SIM-карт. Фронтальная камера с разрешением 5 МП позволяет проводить видеозвонки с высоким качеством изображения, что делает Digma PRO отличным выбором для удаленной работы и общения. Digma PRO — это не просто планшет, а ваш надежный помощник в повседневной жизни, работе и развлечениях.

Отзывы о товаре Планшет Digma Pro Odyssey 12/256Gb 11.5" (TA4E1M01) коричневый




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Характеристики
Бренд
Digma PRO
Партномер для планшетов
TA4E1M01
Линейка
Digma Pro Odyssey
Цвет
коричневый
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
есть
Комлектация
Сетевой адаптер питания USB-C кабель; активный стилус; набор наклеек; салфетка для экрана; скрепка для извлечения SIM-карты; клавиатура; защитный чехол
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2200x1440
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
MediaTek Helio G99
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
9000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
261.7 х 178.3 х 7.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Digma PRO — это идеальное сочетание стиля, мощности и функциональности. Корпус, выполненный из прочного металла, придаёт устройству современный и элегантный вид в благородном коричневом цвете. С диагональю экрана 11,5 дюймов, планшет обеспечивает яркое и насыщенное изображение для работы и развлечений. Оснащенный встроенной памятью на 256 Гб, Digma PRO позволяет хранить все ваши важные файлы, фото и приложения без необходимости использования внешних устройств. Мощный аккумулятор на 9000 мА·ч гарантирует долгую работу без частой подзарядки, а быстрая зарядка через современный разъём USB Type-C делает этот процесс максимально удобным. Производительность устройства обеспечивается мощным процессором с тактовой частотой 2,2 ГГц, что позволяет комфортно выполнять любые задачи. Планшет поддерживает стандарты беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11 ac, обеспечивая стабильное и быстрое подключение к интернету и другим устройствам. Основные функции GPS и ГЛОНАСС делают навигацию точной и надёжной, что будет полезно как в городской среде, так и в путешествиях. Дополнительным удобством является возможность использования планшета в качестве телефона благодаря поддержке стандартов сотовой связи 3G и 4G, а также наличию слота для SIM-карт. Фронтальная камера с разрешением 5 МП позволяет проводить видеозвонки с высоким качеством изображения, что делает Digma PRO отличным выбором для удаленной работы и общения. Digma PRO — это не просто планшет, а ваш надежный помощник в повседневной жизни, работе и развлечениях.
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Отзывы


Планшет Digma Pro Odyssey 12/256Gb 11.5" (TA4E1M01) коричневый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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