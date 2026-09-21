Описание товара Планшет Digma Pro Infinity 8/256Gb 10.1" (TA3E0M01) серебристый

Откройте для себя планшет DIGMA Pro Infinity — сочетание высокой мощности и элегантного дизайна. С этим устройством каждый момент становится ярким и продуктивным, благодаря его инновационным характеристикам и превосходному качеству сборки. Экран 10.1” с разрешением 1920x1200 пикселей и яркостью 350 нит — наслаждайтесь четкими изображениями и живыми цветами. Технология In-Cell позволяет достичь повышенной яркости и контрастности, а также лучшими углами обзора за счет более плотной и точной интеграции сенсора и дисплея. Из других преимуществ можно отметить меньшее потребление энергии и повышенная чувствительность к касанию. Производительность: 8-ядерный процессор MTK Helio G85 с частотой до 2 ГГц и ускоритель Mali-G52 MP2 высокую скорость работы и плавную графику в различных задачах, будь то игры, видеоконференции или серфинг в интернете. Оперативная память 8 ГБ и встроенная память 256 ГБ (с поддержкой microSD до 256 ГБ) позволяют хранить большое количество данных и обеспечивают быструю работу приложений. Операционная система Android 14 гарантирует стабильную работу и доступ к актуальным приложениям. Многофункциональность связи: Поддержка 3G, 4G, а также двух SIM-карт и Wi-Fi 5 ГГц дают вам возможность оставаться на связи в любой ситуации. Основная камера 13 МП с автофокусом и вспышкой подходит для создания ярких и четких снимков. А умная фронтальная камера 5 МП — отличное решение для видеозвонков и селфи. Кроме того, она позволяет разблокировать устройство с помощью лица. С аккумулятором 7000 мАч и поддержкой быстрой зарядки, вы можете быть уверены, что DIGMA Pro Infinity будет автономным в течение долгого времени, независимо от того, работаете ли вы или наслаждаетесь мультимедийным контентом. Легкий и прочный металлический корпус с уникальной расцветкой, а также компактные размеры (158 х 239 х 8.2 мм) и вес 490 г делают планшет удобным в повседневном использовании. В комплекте с планшетом идут защитное стекло, набор наклеек, салфетка для экрана, скрепка для извлечения SIM-карты и защитный чехол. DIGMA Pro Infinity — это технологичное решение для тех, кто ценит качество, стиль и высокую производительность. Выберите планшет, который работает на вас!