Планшет Digma Pro HIT 106 6/128Gb 10.1" (HS1007PL) серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Digma Pro HIT 106 6/128Gb 10.1" (HS1007PL) серый
Мощный планшет DIGMA PRO HIT 106 - ваш универсальный помощник для работы, развлечений и общения! Впечатляющий экран 10.1 дюйма с разрешением 1920 x 1200 пикселей подарит кристально четкое изображение и насыщенные цвета. Идеально подходит для просмотра видео, работы с документами и игр. Мощная начинка с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной обеспечит плавную работу даже в требовательных приложениях. Многозадачность? Легко! Поддержка 4G позволяет всегда оставаться на связи и работать с документами где угодно. Больше никаких ограничений по месту работы! Android 13 открывает доступ к миллионам приложений в Google Play и гарантирует стабильную работу системы. Стильный дизайн в сером цвете и компактный корпус делают планшет не только функциональным, но и модным аксессуаром. Идеально подходит для: • Работы с документами и таблицами • Онлайн-обучения и видеоконференций • Развлечений (фильмы, игры, музыка) • Сёрфинга в интернете • Фото и видеосъемки
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