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Характеристики
Линейка
Digma Pro Evolution
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12.6
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G99
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714190
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Сетевой адаптер питания USB-C кабель; активный стилус; набор наклеек; салфетка для экрана; скрепка для извлечения SIM-карты; защитный чехол
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12.6
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G99
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
9500
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
286.1 х 185.1 х 6.4 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1.41
Описание товара Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6" (TA3E2M03) серебристый
Планшет Digma PRO - это стильное и мощное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Оснащенный встроенной памятью на 256 Гб, он предоставит достаточно места для хранения ваших данных и приложений. Большой 12,6-дюймовый экран с разрешением 2560x1600 пикселей обеспечивает четкое и яркое изображение, идеально подходящее для просмотра фильмов или работы с графикой.
Сердцем этого устройства является мощный процессор MediaTek Helio G99 с тактовой частотой 2,2 ГГц и восемью ядрами, что обеспечивает быструю и плавную работу даже при выполнении ресурсоемких задач. Операционная система Android предлагает доступ к множеству приложений и игр.
С аккумулятором емкостью 9500 мА·ч вы можете рассчитывать на долгое время работы без подзарядки. В случае необходимости, Type-C разъем позволяет быстро зарядить устройство. Металлический корпус в серебристом цвете придает устройству стильный и современный вид.
Планшет поддерживает системы навигации GPS и ГЛОНАСС, что делает его незаменимым помощником в путешествиях. Фронтальная камера на 5 МП позволит вам оставаться на связи с друзьями и близкими через видеозвонки.
Этот планшет станет надежным спутником в повседневной жизни, предлагая множество возможностей для работы и отдыха.
Сетевой адаптер питания USB-C кабель; активный стилус; набор наклеек; салфетка для экрана; скрепка для извлечения SIM-карты; защитный чехол
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12.6
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G99
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
9500
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
286.1 х 185.1 х 6.4 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Digma PRO - это стильное и мощное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Оснащенный встроенной памятью на 256 Гб, он предоставит достаточно места для хранения ваших данных и приложений. Большой 12,6-дюймовый экран с разрешением 2560x1600 пикселей обеспечивает четкое и яркое изображение, идеально подходящее для просмотра фильмов или работы с графикой.
Сердцем этого устройства является мощный процессор MediaTek Helio G99 с тактовой частотой 2,2 ГГц и восемью ядрами, что обеспечивает быструю и плавную работу даже при выполнении ресурсоемких задач. Операционная система Android предлагает доступ к множеству приложений и игр.
С аккумулятором емкостью 9500 мА·ч вы можете рассчитывать на долгое время работы без подзарядки. В случае необходимости, Type-C разъем позволяет быстро зарядить устройство. Металлический корпус в серебристом цвете придает устройству стильный и современный вид.
Планшет поддерживает системы навигации GPS и ГЛОНАСС, что делает его незаменимым помощником в путешествиях. Фронтальная камера на 5 МП позволит вам оставаться на связи с друзьями и близкими через видеозвонки.
Этот планшет станет надежным спутником в повседневной жизни, предлагая множество возможностей для работы и отдыха.
Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6" (TA3E2M03) серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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