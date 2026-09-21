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Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6" (TA3E2M03) серебристый купить с доставкой в Москве
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Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6" (TA3E2M03) серебристый

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Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 1
Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 2
Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 3
Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 4
Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 5
Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 6
Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 7
Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 8
Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 9
Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 10
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Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 12
Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 13
Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 14
Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 15
Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 16
Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 17
Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 18
Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 19
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Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 21
Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 22
Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 23
Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 24
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Digma Pro Evolution
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12.6
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G99
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 1
  • Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 2
  • Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 3
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  • Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 5
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  • Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 7
  • Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 8
  • Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 9
  • Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 10
  • Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 11
  • Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 12
  • Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 13
  • Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 14
  • Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 15
  • Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 16
  • Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 17
  • Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 18
  • Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 19
  • Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 20
  • Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 21
  • Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 22
  • Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 23
  • Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 24
  • Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 25
  • Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 26
  • Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6&quot; (TA3E2M03) серебристый - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714190
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Характеристики

Бренд
Digma
Партномер для планшетов
TA3E2M03
Линейка
Digma Pro Evolution
Цвет
серебристый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Сетевой адаптер питания USB-C кабель; активный стилус; набор наклеек; салфетка для экрана; скрепка для извлечения SIM-карты; защитный чехол
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12.6
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G99
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
9500
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
286.1 х 185.1 х 6.4 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1.41

Описание товара Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6" (TA3E2M03) серебристый

Планшет Digma PRO - это стильное и мощное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Оснащенный встроенной памятью на 256 Гб, он предоставит достаточно места для хранения ваших данных и приложений. Большой 12,6-дюймовый экран с разрешением 2560x1600 пикселей обеспечивает четкое и яркое изображение, идеально подходящее для просмотра фильмов или работы с графикой. Сердцем этого устройства является мощный процессор MediaTek Helio G99 с тактовой частотой 2,2 ГГц и восемью ядрами, что обеспечивает быструю и плавную работу даже при выполнении ресурсоемких задач. Операционная система Android предлагает доступ к множеству приложений и игр. С аккумулятором емкостью 9500 мА·ч вы можете рассчитывать на долгое время работы без подзарядки. В случае необходимости, Type-C разъем позволяет быстро зарядить устройство. Металлический корпус в серебристом цвете придает устройству стильный и современный вид. Планшет поддерживает системы навигации GPS и ГЛОНАСС, что делает его незаменимым помощником в путешествиях. Фронтальная камера на 5 МП позволит вам оставаться на связи с друзьями и близкими через видеозвонки. Этот планшет станет надежным спутником в повседневной жизни, предлагая множество возможностей для работы и отдыха.

Отзывы о товаре Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6" (TA3E2M03) серебристый




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Характеристики
Бренд
Digma
Партномер для планшетов
TA3E2M03
Линейка
Digma Pro Evolution
Цвет
серебристый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Сетевой адаптер питания USB-C кабель; активный стилус; набор наклеек; салфетка для экрана; скрепка для извлечения SIM-карты; защитный чехол
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12.6
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G99
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
9500
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
286.1 х 185.1 х 6.4 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Digma PRO - это стильное и мощное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Оснащенный встроенной памятью на 256 Гб, он предоставит достаточно места для хранения ваших данных и приложений. Большой 12,6-дюймовый экран с разрешением 2560x1600 пикселей обеспечивает четкое и яркое изображение, идеально подходящее для просмотра фильмов или работы с графикой. Сердцем этого устройства является мощный процессор MediaTek Helio G99 с тактовой частотой 2,2 ГГц и восемью ядрами, что обеспечивает быструю и плавную работу даже при выполнении ресурсоемких задач. Операционная система Android предлагает доступ к множеству приложений и игр. С аккумулятором емкостью 9500 мА·ч вы можете рассчитывать на долгое время работы без подзарядки. В случае необходимости, Type-C разъем позволяет быстро зарядить устройство. Металлический корпус в серебристом цвете придает устройству стильный и современный вид. Планшет поддерживает системы навигации GPS и ГЛОНАСС, что делает его незаменимым помощником в путешествиях. Фронтальная камера на 5 МП позволит вам оставаться на связи с друзьями и близкими через видеозвонки. Этот планшет станет надежным спутником в повседневной жизни, предлагая множество возможностей для работы и отдыха.
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