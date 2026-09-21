Планшет Digma Pro Edge 8/256Gb 11" (TA3E1M01) синий
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Digma Pro Edge 8/256Gb 11" (TA3E1M01) синий
С 11-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 пикселей и технологией In-Cell, вы получаете реалистичную яркую картинку (350 нит и 224 PPI) и удобный отклик при управлении. Внутри устройства установлен процессор MTK Helio G85 с тактовой частотой до 2 ГГц, 8 ГБ высокоскоростной оперативной памяти типа LPDDR4X и 256 ГБ встроенной памяти для хранения файлов, приложений и мультимедиа. При необходимости, можно увеличить память с помощью карты microSD до 256 ГБ. Мощный графический процессор Mali-G52 MP2 с архитектурой Bifrost 2nd gen и частотой 1 ГГц обеспечивает плавность в большинстве мобильных игр. Планшет поддерживает технологию связи 4G, что позволяет всегда оставаться на связи, а также имеет встроенный модуль для сим-карты nano-SIM. Основная камера планшета с разрешением 13 Мп и автофокусом позволит делать снимки хорошего качества и записывать видео, а фронтальная камера 5 Мп отлично подходит для видеозвонков и селфи. С операционной системой Android 14 вы получаете доступ ко всем последним функциям и приложениям, что делает планшет хорошим выбором для работы, учебы или развлечений. Поддержка Wi-Fi (2.4 ГГц и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0 обеспечат стабильное соединение с интернетом и другими устройствами. Digma Pro Edge оснащен емким аккумулятором на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, что позволяет использовать устройство в течение долгого времени без подзарядки. Легкий (всего 490 г) корпус с тонкими рамками в мятном цвете выполнен из металла, что придает планшету стильный и премиальный вид.
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