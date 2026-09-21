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Планшет Digma Pro Eclipse 8/256Gb 11" (TA3E1P02) зеленый купить с доставкой в Москве
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Планшет Digma Pro Eclipse 8/256Gb 11" (TA3E1P02) зеленый

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Digma Pro Eclipse
Цвет
зеленый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
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  • Планшет Digma Pro Eclipse 8/256Gb 11&quot; (TA3E1P02) зеленый - фото 9
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714186
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Характеристики

Бренд
Digma
Партномер для планшетов
TA3E1P02
Линейка
Digma Pro Eclipse
Цвет
зеленый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Сетевой адаптер питания USB-C кабель; набор наклеек; салфетка для экрана; скрепка для извлечения SIM-карты; защитный чехол
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Частота процессора, МГц
2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
20 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
256.2 х 168.1 х 7.6 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Планшет Digma Pro Eclipse 8/256Gb 11" (TA3E1P02) зеленый

Планшет Eclipse от DIGMA PRO сочетает передовые технологии с утонченным дизайном. Зеленый металлический корпус с тонкими рамками подчеркивает индивидуальность устройства, а компактные размеры делают его удобным для работы и развлечений в дороге. Яркий дисплей и удобство взаимодействия 11-дюймовый экран 350 нит с технологией In-Cell и разрешением 1920x1200 пикселей передает насыщенные цвета и четкие детали. Соотношение сторон 16:10 делает его универсальным как для просмотра контента, так и для решения рабочих задач. Поддержка мультисенсорного управления и адаптивная регулировка яркости экрана создают комфорт при использовании. Производительность на уровне флагманов Восьмиядерный процессор Unisoc T616 с тактовой частотой 2 ГГц легко справляется с многозадачностью. Объем оперативной памяти 8 ГБ обеспечивает плавную работу приложений, а встроенный накопитель на 256 ГБ дает достаточно пространства для хранения данных. При необходимости объем памяти можно увеличить до 1 ТБ с помощью карт microSD. Операционная система Android 14 предлагает актуальные возможности для персонализации и удобного управления. Связь без ограничений Доступ к мобильным сетям 3G и 4G позволяет оставаться на связи в любых условиях. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0 обеспечивают стабильное подключение к интернету и периферийным устройствам. Встроенный GPS-модуль делает навигацию точной и надежной. Аудио- и фото возможности Четыре динамика создают объемный и чистый звук, подходящий для просмотра видео и звонков. Двойная основная камера с высоким разрешением 20 + 2 Мпикс фиксирует четкие и детализированные кадры, а фронтальная камера на 8 Мпикс подходит для видеосвязи и селфи. Энергоэффективность и надежность Аккумулятор емкостью 8000 мАч с быстрой зарядкой рассчитан на продолжительное использование без необходимости частой подзарядки. Интеллектуальная система энергосбережения помогает оптимизировать расход заряда. Комплектация В комплект входят защитный чехол, салфетка для экрана и набор наклеек.

Отзывы о товаре Планшет Digma Pro Eclipse 8/256Gb 11" (TA3E1P02) зеленый




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Характеристики
Бренд
Digma
Партномер для планшетов
TA3E1P02
Линейка
Digma Pro Eclipse
Цвет
зеленый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Сетевой адаптер питания USB-C кабель; набор наклеек; салфетка для экрана; скрепка для извлечения SIM-карты; защитный чехол
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Частота процессора, МГц
2
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
20 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
256.2 х 168.1 х 7.6 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Eclipse от DIGMA PRO сочетает передовые технологии с утонченным дизайном. Зеленый металлический корпус с тонкими рамками подчеркивает индивидуальность устройства, а компактные размеры делают его удобным для работы и развлечений в дороге. Яркий дисплей и удобство взаимодействия 11-дюймовый экран 350 нит с технологией In-Cell и разрешением 1920x1200 пикселей передает насыщенные цвета и четкие детали. Соотношение сторон 16:10 делает его универсальным как для просмотра контента, так и для решения рабочих задач. Поддержка мультисенсорного управления и адаптивная регулировка яркости экрана создают комфорт при использовании. Производительность на уровне флагманов Восьмиядерный процессор Unisoc T616 с тактовой частотой 2 ГГц легко справляется с многозадачностью. Объем оперативной памяти 8 ГБ обеспечивает плавную работу приложений, а встроенный накопитель на 256 ГБ дает достаточно пространства для хранения данных. При необходимости объем памяти можно увеличить до 1 ТБ с помощью карт microSD. Операционная система Android 14 предлагает актуальные возможности для персонализации и удобного управления. Связь без ограничений Доступ к мобильным сетям 3G и 4G позволяет оставаться на связи в любых условиях. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0 обеспечивают стабильное подключение к интернету и периферийным устройствам. Встроенный GPS-модуль делает навигацию точной и надежной. Аудио- и фото возможности Четыре динамика создают объемный и чистый звук, подходящий для просмотра видео и звонков. Двойная основная камера с высоким разрешением 20 + 2 Мпикс фиксирует четкие и детализированные кадры, а фронтальная камера на 8 Мпикс подходит для видеосвязи и селфи. Энергоэффективность и надежность Аккумулятор емкостью 8000 мАч с быстрой зарядкой рассчитан на продолжительное использование без необходимости частой подзарядки. Интеллектуальная система энергосбережения помогает оптимизировать расход заряда. Комплектация В комплект входят защитный чехол, салфетка для экрана и набор наклеек.
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