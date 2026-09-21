Планшет Digma EVE 1496E 8/256Gb 11.6" (DW3E1E01) черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Digma EVE 1496E 8/256Gb 11.6" (DW3E1E01) черный
Digma EVE 1496E — это универсальный планшет с подключаемой клавиатурой, работающий на операционной системе Windows 11 Home. Он сочетает мобильность планшета и функциональность ноутбука, делая его отличным выбором для учёбы, работы и повседневных задач. Устройство оснащено 11,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1366?768 пикселей — удобный формат для чтения, работы с документами, веб-сёрфинга и просмотра видео. Двухъядерный процессор Intel Celeron N4020 с частотой до 2,8 ГГц обеспечивает стабильную работу приложений и операционной системы. В распоряжении пользователя — 8 ГБ оперативной памяти и быстрый SSD-накопитель объёмом 256 ГБ, что позволяет запускать несколько программ одновременно и хранить значительный объём данных без снижения производительности. Планшет оснащён фронтальной и основной камерами по 5 Мп, которые подойдут как для видеосвязи, так и для съёмки фото и видео. Аккумулятор ёмкостью 5500 мАч обеспечивает: до 435 часов в режиме ожидания, до 7,5 часов прослушивания музыки, до 4,5 часов просмотра видео. Это делает планшет отличным спутником в дороге и на каждый день. Из беспроводных интерфейсов доступны Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2 — для выхода в интернет и подключения различных аксессуаров, таких как наушники, мышь или внешний накопитель. Digma EVE 1496E — это компактное и продуктивное решение с Windows 11, которое удобно брать с собой в поездки и использовать как полноценный инструмент для работы и учёбы.
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Теги товара: для студента, Игровые, для учебы
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Теги товара: для студента, Игровые, для учебы
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