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Планшет Digma EVE 1496E 8/256Gb 11.6" (DW3E1E01) черный купить с доставкой в Москве
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Планшет Digma EVE 1496E 8/256Gb 11.6" (DW3E1E01) черный

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Планшет Digma EVE 1496E 8/256Gb 11.6&quot; (DW3E1E01) черный - фото 1
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Планшет Digma EVE 1496E 8/256Gb 11.6&quot; (DW3E1E01) черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Digma EVE
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
11.6
Разрешение экрана
1366x768
Операционная система
Windows 11 Home
Процессор
Intel Celeron N4020
Количество ядер процессора
2
  • Планшет Digma EVE 1496E 8/256Gb 11.6&quot; (DW3E1E01) черный - фото 1
  • Планшет Digma EVE 1496E 8/256Gb 11.6&quot; (DW3E1E01) черный - фото 2
  • Планшет Digma EVE 1496E 8/256Gb 11.6&quot; (DW3E1E01) черный - фото 3
  • Планшет Digma EVE 1496E 8/256Gb 11.6&quot; (DW3E1E01) черный - фото 4
  • Планшет Digma EVE 1496E 8/256Gb 11.6&quot; (DW3E1E01) черный - фото 5
  • Планшет Digma EVE 1496E 8/256Gb 11.6&quot; (DW3E1E01) черный - фото 6
  • Планшет Digma EVE 1496E 8/256Gb 11.6&quot; (DW3E1E01) черный - фото 7
  • Планшет Digma EVE 1496E 8/256Gb 11.6&quot; (DW3E1E01) черный - фото 8
  • Планшет Digma EVE 1496E 8/256Gb 11.6&quot; (DW3E1E01) черный - фото 9
  • Планшет Digma EVE 1496E 8/256Gb 11.6&quot; (DW3E1E01) черный - фото 10
  • Планшет Digma EVE 1496E 8/256Gb 11.6&quot; (DW3E1E01) черный - фото 11
  • Планшет Digma EVE 1496E 8/256Gb 11.6&quot; (DW3E1E01) черный - фото 12
  • Планшет Digma EVE 1496E 8/256Gb 11.6&quot; (DW3E1E01) черный - фото 13
  • Планшет Digma EVE 1496E 8/256Gb 11.6&quot; (DW3E1E01) черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714180
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Характеристики

Бренд
Digma
Партномер для планшетов
DW3E1E01
Линейка
Digma EVE
Цвет
черный
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
есть
Комлектация
Планшет с клавиатурой, сетевой адаптер питания, документация
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
11.6
Разрешение экрана
1366x768
Операционная система
Windows 11 Home
Процессор
Intel Celeron N4020
Частота процессора, МГц
1.1
Количество ядер процессора
2
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
5 МП
Bluetooth
4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5500
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
287.25 х 180.3 х 11.5 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Планшет Digma EVE 1496E 8/256Gb 11.6" (DW3E1E01) черный

Digma EVE 1496E — это универсальный планшет с подключаемой клавиатурой, работающий на операционной системе Windows 11 Home. Он сочетает мобильность планшета и функциональность ноутбука, делая его отличным выбором для учёбы, работы и повседневных задач. Устройство оснащено 11,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1366?768 пикселей — удобный формат для чтения, работы с документами, веб-сёрфинга и просмотра видео. Двухъядерный процессор Intel Celeron N4020 с частотой до 2,8 ГГц обеспечивает стабильную работу приложений и операционной системы. В распоряжении пользователя — 8 ГБ оперативной памяти и быстрый SSD-накопитель объёмом 256 ГБ, что позволяет запускать несколько программ одновременно и хранить значительный объём данных без снижения производительности. Планшет оснащён фронтальной и основной камерами по 5 Мп, которые подойдут как для видеосвязи, так и для съёмки фото и видео. Аккумулятор ёмкостью 5500 мАч обеспечивает: до 435 часов в режиме ожидания, до 7,5 часов прослушивания музыки, до 4,5 часов просмотра видео. Это делает планшет отличным спутником в дороге и на каждый день. Из беспроводных интерфейсов доступны Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2 — для выхода в интернет и подключения различных аксессуаров, таких как наушники, мышь или внешний накопитель. Digma EVE 1496E — это компактное и продуктивное решение с Windows 11, которое удобно брать с собой в поездки и использовать как полноценный инструмент для работы и учёбы.

Отзывы о товаре Планшет Digma EVE 1496E 8/256Gb 11.6" (DW3E1E01) черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Digma
Партномер для планшетов
DW3E1E01
Линейка
Digma EVE
Цвет
черный
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
есть
Комлектация
Планшет с клавиатурой, сетевой адаптер питания, документация
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
11.6
Разрешение экрана
1366x768
Операционная система
Windows 11 Home
Развернуть
Процессор
Intel Celeron N4020
Частота процессора, МГц
1.1
Количество ядер процессора
2
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
5 МП
Bluetooth
4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5500
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
287.25 х 180.3 х 11.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Digma EVE 1496E — это универсальный планшет с подключаемой клавиатурой, работающий на операционной системе Windows 11 Home. Он сочетает мобильность планшета и функциональность ноутбука, делая его отличным выбором для учёбы, работы и повседневных задач. Устройство оснащено 11,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1366?768 пикселей — удобный формат для чтения, работы с документами, веб-сёрфинга и просмотра видео. Двухъядерный процессор Intel Celeron N4020 с частотой до 2,8 ГГц обеспечивает стабильную работу приложений и операционной системы. В распоряжении пользователя — 8 ГБ оперативной памяти и быстрый SSD-накопитель объёмом 256 ГБ, что позволяет запускать несколько программ одновременно и хранить значительный объём данных без снижения производительности. Планшет оснащён фронтальной и основной камерами по 5 Мп, которые подойдут как для видеосвязи, так и для съёмки фото и видео. Аккумулятор ёмкостью 5500 мАч обеспечивает: до 435 часов в режиме ожидания, до 7,5 часов прослушивания музыки, до 4,5 часов просмотра видео. Это делает планшет отличным спутником в дороге и на каждый день. Из беспроводных интерфейсов доступны Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2 — для выхода в интернет и подключения различных аксессуаров, таких как наушники, мышь или внешний накопитель. Digma EVE 1496E — это компактное и продуктивное решение с Windows 11, которое удобно брать с собой в поездки и использовать как полноценный инструмент для работы и учёбы.
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Доставка
Отзывы


Планшет Digma EVE 1496E 8/256Gb 11.6" (DW3E1E01) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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