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Характеристики
Тип уборки
сухая
Комплектация
Насадка ковер-пол, насадка для мебели, щелевая насадка
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Уровень шума, дБ
76
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714171
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Насадка ковер-пол, насадка для мебели, щелевая насадка
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
76
Функции и особенности
автосматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
550
Длина сетевого шнура
7
Размеры в упаковке, см
59х37х31
Вес, кг.
8.51
Описание товара Пылесос Bosch BGC21X300 Serie 4 с контейнером для сбора пыли, 550Вт черный
Основные характеристики
Тип уборки: сухая
Основные характеристики
Тип уборки: сухая
Общая информация
Производитель: Bosch
Категория: Пылесосы с контейнером для пыли
Серия модели: Serie 4
Количество уровней мощности: 5
Тип управления: электронный
Управление мощностью: на корпусе
Тип трубки: телескопическая
Система сбора пыли и грязи
Тип пылесборника: контейнер
Моторный фильтр: да
Выходной HEPA: да
Моющийся моторный фильтр: да
Наименование моторного фильтра: HEPA
Функции
Радиус действия, м: 10
Автоматическое сматывание шнура: да
Насадки
Количество насадок, шт: 2
Насадка для пола и ковров: да
Дополнительные принадлежности: Насадка 2в1
Комплектация
Материал трубки: металл
Материал корпуса: пластик
Заводские данные
Уровень шума, дБ: 76
Габариты
Габариты в упаковке (В*Ш*Г): 32х58х37
Габариты без упаковки (В*Ш*Г): 29х30.1х44.6
Вес, кг: 5.9
Насадка ковер-пол, насадка для мебели, щелевая насадка
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
76
Функции и особенности
автосматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
550
Развернуть
Длина сетевого шнура
7
Описание
Основные характеристики
Тип уборки: сухая
Основные характеристики
Тип уборки: сухая
Общая информация
Производитель: Bosch
Категория: Пылесосы с контейнером для пыли
Серия модели: Serie 4
Количество уровней мощности: 5
Тип управления: электронный
Управление мощностью: на корпусе
Тип трубки: телескопическая
Система сбора пыли и грязи
Тип пылесборника: контейнер
Моторный фильтр: да
Выходной HEPA: да
Моющийся моторный фильтр: да
Наименование моторного фильтра: HEPA
Функции
Радиус действия, м: 10
Автоматическое сматывание шнура: да
Насадки
Количество насадок, шт: 2
Насадка для пола и ковров: да
Дополнительные принадлежности: Насадка 2в1
Комплектация
Материал трубки: металл
Материал корпуса: пластик
Заводские данные
Уровень шума, дБ: 76
Габариты
Габариты в упаковке (В*Ш*Г): 32х58х37
Габариты без упаковки (В*Ш*Г): 29х30.1х44.6
Вес, кг: 5.9
Пылесос Bosch BGC21X300 Serie 4 с контейнером для сбора пыли, 550Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос Bosch BGC21X300 Serie 4 с контейнером для сбора пыли, 550Вт черный