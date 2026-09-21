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Пылесос Bosch BGC21X300 Serie 4 с контейнером для сбора пыли, 550Вт черный купить с доставкой в Москве
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Пылесос Bosch BGC21X300 Serie 4 с контейнером для сбора пыли, 550Вт черный

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Пылесос Bosch BGC21X300 Serie 4 с контейнером для сбора пыли, 550Вт черный - фото 1
Пылесос Bosch BGC21X300 Serie 4 с контейнером для сбора пыли, 550Вт черный - фото 2
Пылесос Bosch BGC21X300 Serie 4 с контейнером для сбора пыли, 550Вт черный - фото 3
Пылесос Bosch BGC21X300 Serie 4 с контейнером для сбора пыли, 550Вт черный - фото 4
Пылесос Bosch BGC21X300 Serie 4 с контейнером для сбора пыли, 550Вт черный - фото 5
Пылесос Bosch BGC21X300 Serie 4 с контейнером для сбора пыли, 550Вт черный - фото 6
Пылесос Bosch BGC21X300 Serie 4 с контейнером для сбора пыли, 550Вт черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип уборки
сухая
Комплектация
Насадка ковер-пол, насадка для мебели, щелевая насадка
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Уровень шума, дБ
76
  • Пылесос Bosch BGC21X300 Serie 4 с контейнером для сбора пыли, 550Вт черный - фото 1
  • Пылесос Bosch BGC21X300 Serie 4 с контейнером для сбора пыли, 550Вт черный - фото 2
  • Пылесос Bosch BGC21X300 Serie 4 с контейнером для сбора пыли, 550Вт черный - фото 3
  • Пылесос Bosch BGC21X300 Serie 4 с контейнером для сбора пыли, 550Вт черный - фото 4
  • Пылесос Bosch BGC21X300 Serie 4 с контейнером для сбора пыли, 550Вт черный - фото 5
  • Пылесос Bosch BGC21X300 Serie 4 с контейнером для сбора пыли, 550Вт черный - фото 6
  • Пылесос Bosch BGC21X300 Serie 4 с контейнером для сбора пыли, 550Вт черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714171
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип уборки
сухая
Комплектация
Насадка ковер-пол, насадка для мебели, щелевая насадка
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
76
Функции и особенности
автосматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
550
Длина сетевого шнура
7
Размеры в упаковке, см
59х37х31
Вес, кг.
8.51

Описание товара Пылесос Bosch BGC21X300 Serie 4 с контейнером для сбора пыли, 550Вт черный

Основные характеристики Тип уборки: сухая Основные характеристики Тип уборки: сухая Общая информация Производитель: Bosch Категория: Пылесосы с контейнером для пыли Серия модели: Serie 4 Количество уровней мощности: 5 Тип управления: электронный Управление мощностью: на корпусе Тип трубки: телескопическая Система сбора пыли и грязи Тип пылесборника: контейнер Моторный фильтр: да Выходной HEPA: да Моющийся моторный фильтр: да Наименование моторного фильтра: HEPA Функции Радиус действия, м: 10 Автоматическое сматывание шнура: да Насадки Количество насадок, шт: 2 Насадка для пола и ковров: да Дополнительные принадлежности: Насадка 2в1 Комплектация Материал трубки: металл Материал корпуса: пластик Заводские данные Уровень шума, дБ: 76 Габариты Габариты в упаковке (В*Ш*Г): 32х58х37 Габариты без упаковки (В*Ш*Г): 29х30.1х44.6 Вес, кг: 5.9

Отзывы о товаре Пылесос Bosch BGC21X300 Serie 4 с контейнером для сбора пыли, 550Вт черный




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип уборки
сухая
Комплектация
Насадка ковер-пол, насадка для мебели, щелевая насадка
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
76
Функции и особенности
автосматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
550
Развернуть
Длина сетевого шнура
7
Описание
Основные характеристики Тип уборки: сухая Основные характеристики Тип уборки: сухая Общая информация Производитель: Bosch Категория: Пылесосы с контейнером для пыли Серия модели: Serie 4 Количество уровней мощности: 5 Тип управления: электронный Управление мощностью: на корпусе Тип трубки: телескопическая Система сбора пыли и грязи Тип пылесборника: контейнер Моторный фильтр: да Выходной HEPA: да Моющийся моторный фильтр: да Наименование моторного фильтра: HEPA Функции Радиус действия, м: 10 Автоматическое сматывание шнура: да Насадки Количество насадок, шт: 2 Насадка для пола и ковров: да Дополнительные принадлежности: Насадка 2в1 Комплектация Материал трубки: металл Материал корпуса: пластик Заводские данные Уровень шума, дБ: 76 Габариты Габариты в упаковке (В*Ш*Г): 32х58х37 Габариты без упаковки (В*Ш*Г): 29х30.1х44.6 Вес, кг: 5.9
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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