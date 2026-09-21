Смартфон Apple iPhone 17 256Gb (MG694J/A) Mist Blue
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Характеристики
Описание товара Смартфон Apple iPhone 17 256Gb (MG694J/A) Mist Blue
Встречайте iPhone 17. Благодаря сглаженным краям, более тонким рамкам и прочным материалам, таким как Ceramic Shield 2 на передней панели, он выглядит великолепным. Вы сможете увидеть и сделать больше всего, что вам нравится, на 6,3 -дюймовом дисплее Super Retina XDR. Наслаждайтесь более плавной прокруткой и более захватывающим игровым процессом благодаря ProMotion с адаптивной частотой обновления до 120 Гц. iPhone 17 оснащён 48-мегапиксельной основной камерой Fusion с 2-кратным оптическим телеобъективом и 48-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой Fusion с разрешением в 4 раза больше, чем у сверхширокоугольной камеры iPhone 16. Теперь сверхширокоугольные фотографии по умолчанию имеют разрешение 24 МП — идеальный размер файла для хранения и публикации в высоком качестве. Вы получите потрясающие снимки сверхвысокого разрешения — как вблизи, так и издалека, в помещении и на улице, в условиях как яркого, так и слабого освещения. Процессор A19 выполнен по улучшенному 3-нанометровому техпроцессу, который обеспечивает значительный прирост энергоэффективности и графической мощности, сопоставимой с чипами серии M2. Если вам нужно быстро подзарядить аккумулятор, всего 10 минут зарядки обеспечат до 8 часов просмотра видео при использовании адаптера высокой мощности.
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