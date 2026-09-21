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Характеристики
Тип уборки
сухая
Комплектация
Насадка пол/ковер, электрощетка/турбощетка, щелевая насадка, для мягкой мебели, для твердых полов
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Уровень шума, дБ
69
Мощность всасывания, Вт
750
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714154
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Насадка пол/ковер, электрощетка/турбощетка, щелевая насадка, для мягкой мебели, для твердых полов
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
69
Функции и особенности
автосматывание шнура
Мощность всасывания, Вт
750
Длина сетевого шнура
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х37х32
Вес, кг.
8.23
Описание товара Пылесос Bosch BGS21POW2 Serie 4 с контейнером для сбора пыли
Производительность Мощный, чистый и быстрый. И без сумки. Никаких последующих затрат. Чрезвычайно высокая производительность благодаря технологии HighPower Airflow: мощный двигатель и оптимизированная аэродинамика. Уровень шума: 79 шт (А) 10-летняя гарантия на двигатель: неизменно высокая производительность благодаря немецким технологиям Bosch Motor. Гигиена Высокоэффективная система пылеотделения Гигиенический фильтр HEPA: высокая степень фильтрации для более чистого отработанного воздуха. Подходит для аллергиков. Моющийся. Никаких последующих затрат. Комфорт Компактный размер Вес: 4,711 кг (только пылесос) Простота обслуживания: легкое снятие и опорожнение пылесборника. Насадка для твердых полов была специально разработана для чистки плитки и половиц. Подходит для бережной очистки чувствительных полов, таких как паркет. Высокоэффективная турбощетка. Предназначен для эффективной уборки всех поверхностей пола, особенно ковра. Регулируемый контроль всасывания Эргономичная ручка Аксессуар из 2-х частей: обивка и щелевая насадка Емкость пылесборника: большая Автоматическая смотка кабеля Телескопическая трубка Рабочий диапазон: 10 м
Насадка пол/ковер, электрощетка/турбощетка, щелевая насадка, для мягкой мебели, для твердых полов
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
69
Функции и особенности
автосматывание шнура
Мощность всасывания, Вт
750
Развернуть
Длина сетевого шнура
7
Страна производитель
Китай
Описание
Производительность Мощный, чистый и быстрый. И без сумки. Никаких последующих затрат. Чрезвычайно высокая производительность благодаря технологии HighPower Airflow: мощный двигатель и оптимизированная аэродинамика. Уровень шума: 79 шт (А) 10-летняя гарантия на двигатель: неизменно высокая производительность благодаря немецким технологиям Bosch Motor. Гигиена Высокоэффективная система пылеотделения Гигиенический фильтр HEPA: высокая степень фильтрации для более чистого отработанного воздуха. Подходит для аллергиков. Моющийся. Никаких последующих затрат. Комфорт Компактный размер Вес: 4,711 кг (только пылесос) Простота обслуживания: легкое снятие и опорожнение пылесборника. Насадка для твердых полов была специально разработана для чистки плитки и половиц. Подходит для бережной очистки чувствительных полов, таких как паркет. Высокоэффективная турбощетка. Предназначен для эффективной уборки всех поверхностей пола, особенно ковра. Регулируемый контроль всасывания Эргономичная ручка Аксессуар из 2-х частей: обивка и щелевая насадка Емкость пылесборника: большая Автоматическая смотка кабеля Телескопическая трубка Рабочий диапазон: 10 м
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