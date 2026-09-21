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Пылесос Bosch BGS05A222 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, белый/черный купить с доставкой в Москве
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Пылесос Bosch BGS05A222 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, белый/черный

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Пылесос Bosch BGS05A222 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, белый/черный - фото 1
Пылесос Bosch BGS05A222 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, белый/черный - фото 2
Пылесос Bosch BGS05A222 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, белый/черный - фото 3
Пылесос Bosch BGS05A222 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, белый/черный - фото 4
Пылесос Bosch BGS05A222 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, белый/черный - фото 5
Пылесос Bosch BGS05A222 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, белый/черный - фото 6
Пылесос Bosch BGS05A222 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, белый/черный - фото 7
Пылесос Bosch BGS05A222 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, белый/черный - фото 8
Пылесос Bosch BGS05A222 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, белый/черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
Пылесос, Роликовая щетка с переключаемым режимом "ковер/пол", насадка для чистки мебели, насадка для узких проемов, руководство пользователя, упаковка
Цвет
белый, черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Уровень шума, дБ
78
Мощность всасывания, Вт
350
  • Пылесос Bosch BGS05A222 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, белый/черный - фото 1
  • Пылесос Bosch BGS05A222 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, белый/черный - фото 2
  • Пылесос Bosch BGS05A222 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, белый/черный - фото 3
  • Пылесос Bosch BGS05A222 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, белый/черный - фото 4
  • Пылесос Bosch BGS05A222 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, белый/черный - фото 5
  • Пылесос Bosch BGS05A222 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, белый/черный - фото 6
  • Пылесос Bosch BGS05A222 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, белый/черный - фото 7
  • Пылесос Bosch BGS05A222 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, белый/черный - фото 8
  • Пылесос Bosch BGS05A222 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, белый/черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714153
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
Пылесос, Роликовая щетка с переключаемым режимом "ковер/пол", насадка для чистки мебели, насадка для узких проемов, руководство пользователя, упаковка
Цвет
белый, черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
78
Функции и особенности
электронная регулировка мощности поворотным регулятором
Потребляемая мощность, Вт
700
Мощность всасывания, Вт
350
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х37х30
Вес, кг.
8.9

Описание товара Пылесос Bosch BGS05A222 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, белый/черный

Тип традиционный / Пылесборник контейнер

Отзывы о товаре Пылесос Bosch BGS05A222 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, белый/черный




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
Пылесос, Роликовая щетка с переключаемым режимом "ковер/пол", насадка для чистки мебели, насадка для узких проемов, руководство пользователя, упаковка
Цвет
белый, черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
78
Функции и особенности
электронная регулировка мощности поворотным регулятором
Потребляемая мощность, Вт
700
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
350
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Описание
Тип традиционный / Пылесборник контейнер
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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