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Кабель Samsung USB-A - USB-C 1.5м черный (EP-DG930IBEGWW) купить с доставкой в Москве
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Кабель Samsung USB-A - USB-C 1.5м черный (EP-DG930IBEGWW)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713993
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Характеристики

Бренд
Samsung
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х2
Вес, г.
110

Описание товара Кабель Samsung USB-A - USB-C 1.5м черный (EP-DG930IBEGWW)

Кабель Samsung USB-A - USB-C 1.5м черный (EP-DG930IBEGWW)

Отзывы о товаре Кабель Samsung USB-A - USB-C 1.5м черный (EP-DG930IBEGWW)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Samsung USB-A - USB-C 1.5м черный (EP-DG930IBEGWW)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Samsung USB-A - USB-C 1.5м черный (EP-DG930IBEGWW) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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