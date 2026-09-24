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Пусковое устройство Baseus Super Energy Air Car Jump Black (CGNL020101) купить с доставкой в Москве
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Пусковое устройство Baseus Super Energy Air Car Jump Black (CGNL020101)

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Пусковое устройство Baseus Super Energy Air Car Jump Black (CGNL020101) - фото 1
Пусковое устройство Baseus Super Energy Air Car Jump Black (CGNL020101) - фото 2
Пусковое устройство Baseus Super Energy Air Car Jump Black (CGNL020101) - фото 3
Пусковое устройство Baseus Super Energy Air Car Jump Black (CGNL020101) - фото 4
Пусковое устройство Baseus Super Energy Air Car Jump Black (CGNL020101) - фото 5
Пусковое устройство Baseus Super Energy Air Car Jump Black (CGNL020101) - фото 6
Пусковое устройство Baseus Super Energy Air Car Jump Black (CGNL020101) - фото 7
Пусковое устройство Baseus Super Energy Air Car Jump Black (CGNL020101) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пусковое устройство
  • Пусковое устройство Baseus Super Energy Air Car Jump Black (CGNL020101) - фото 1
  • Пусковое устройство Baseus Super Energy Air Car Jump Black (CGNL020101) - фото 2
  • Пусковое устройство Baseus Super Energy Air Car Jump Black (CGNL020101) - фото 3
  • Пусковое устройство Baseus Super Energy Air Car Jump Black (CGNL020101) - фото 4
  • Пусковое устройство Baseus Super Energy Air Car Jump Black (CGNL020101) - фото 5
  • Пусковое устройство Baseus Super Energy Air Car Jump Black (CGNL020101) - фото 6
  • Пусковое устройство Baseus Super Energy Air Car Jump Black (CGNL020101) - фото 7
  • Пусковое устройство Baseus Super Energy Air Car Jump Black (CGNL020101) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713965
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Пусковое устройство
Комплектация
провод для запуска двигателя, документация, зарядный кабель (Type-A — Type-C)
Фонарик
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х6
Вес, г.
700

Описание товара Пусковое устройство Baseus Super Energy Air Car Jump Black (CGNL020101)

Бренд Baseus Тип Пусковое устройство Напряжение 5 В Максимальный пусковой ток 500 А Емкость встроенного аккумулятора 10000 mAh Функциональные особенности USB-порт Да

Отзывы о товаре Пусковое устройство Baseus Super Energy Air Car Jump Black (CGNL020101)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Пусковое устройство
Комплектация
провод для запуска двигателя, документация, зарядный кабель (Type-A — Type-C)
Фонарик
да
Страна производитель
Китай
Описание
Бренд Baseus Тип Пусковое устройство Напряжение 5 В Максимальный пусковой ток 500 А Емкость встроенного аккумулятора 10000 mAh Функциональные особенности USB-порт Да
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пусковое устройство Baseus Super Energy Air Car Jump Black (CGNL020101) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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