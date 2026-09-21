Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
4
Количество USB-A
2
Количество USB-C
2
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
100
Выходное напряжение (мин), В
5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 713954
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Описание товара Сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 Pro 100W Black (CCGP000101)
С Baseus GaN3 Pro Fast Charger Adapter 2C + 2U, Вы имеете 4 функциональных порта и вы можете заряжать устройства с мощностью 100 Вт. Зарядные устройства GaN доступны в нескольких сериях с разными портами. Эта третья серия имеет два порта USB и два порта для быстрой зарядки Type-C. Корпус этого зарядного устройства имеет размеры 85.6 ? 40.7 ? 37.8 мм и весит около 295 граммов. Головка зарядного устройства Baseus GaN3 Pro изготовлена из материала ПК и обладает хорошей прочностью. Кроме того, в отличие от зарядных устройств предыдущей серии GaN, этот продукт имеет 1,5-метровый кабель, подключенный к вилке, а не напрямую к источнику питания. На этом зарядном устройстве мы видим 4 порта, два из которых - Type-C, а два других - USB.
С Baseus GaN3 Pro Fast Charger Adapter 2C + 2U, Вы имеете 4 функциональных порта и вы можете заряжать устройства с мощностью 100 Вт. Зарядные устройства GaN доступны в нескольких сериях с разными портами. Эта третья серия имеет два порта USB и два порта для быстрой зарядки Type-C. Корпус этого зарядного устройства имеет размеры 85.6 ? 40.7 ? 37.8 мм и весит около 295 граммов. Головка зарядного устройства Baseus GaN3 Pro изготовлена из материала ПК и обладает хорошей прочностью. Кроме того, в отличие от зарядных устройств предыдущей серии GaN, этот продукт имеет 1,5-метровый кабель, подключенный к вилке, а не напрямую к источнику питания. На этом зарядном устройстве мы видим 4 порта, два из которых - Type-C, а два других - USB.
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 Pro 100W Black (CCGP000101) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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