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Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м купить с доставкой в Москве
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Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м

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Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м - фото 1
Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м - фото 2
Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м - фото 3
Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м - фото 4
Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м - фото 5
Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м - фото 6
Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м - фото 7
Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м - фото 8
Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м - фото 9
Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м - фото 10
Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м - фото 11
Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м - фото 12
Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м - фото 13
Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип подключения
к прикуривателю
Производительность, л/мин
18
Длина воздушного шланга, м
0.16
Тип манометра
цифровой
Максимальное давление, атм
8
Длина кабеля питания, м
3
  • Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м - фото 1
  • Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м - фото 2
  • Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м - фото 3
  • Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м - фото 4
  • Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м - фото 5
  • Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м - фото 6
  • Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м - фото 7
  • Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м - фото 8
  • Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м - фото 9
  • Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м - фото 10
  • Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м - фото 11
  • Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м - фото 12
  • Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м - фото 13
  • Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713885
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип подключения
к прикуривателю
Производительность, л/мин
18
Длина воздушного шланга, м
0.16
Тип манометра
цифровой
Максимальное давление, атм
8
Длина кабеля питания, м
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х7
Вес, г.
650

Описание товара Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м

Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м

Отзывы о товаре Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Digma
Тип подключения
к прикуривателю
Производительность, л/мин
18
Длина воздушного шланга, м
0.16
Тип манометра
цифровой
Максимальное давление, атм
8
Длина кабеля питания, м
3
Страна производитель
Китай
Описание
Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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