ЗУБР УРАЛ, S-M, акриловые перчатки сигнального цвета, рельефное латексное покрытие, утеплённые, 10 класс, Профессионал (11465-S)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб.
В наличии
Код товара: 713847
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340 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Пол
женский, мужской
Материал
акрил, латекс
Цвет
оранжевый, синий, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х15х2
Вес, г.
100
Описание товара ЗУБР УРАЛ, S-M, акриловые перчатки сигнального цвета, рельефное латексное покрытие, утеплённые, 10 класс, Профессионал (11465-S)
Утепленные, акриловые перчатки с рельефным латексным покрытием Зубр ЭКСПЕРТ 10 класс, сигнальный цвет, р.S-M 11465-S имеют обливку, которая защищает от воды, загрязнений и скольжения. Это позволяет работать с мокрыми и скользкими предметами. Имеют махровую внутреннюю поверхность, которая обеспечивает дополнительную защиту рук от холода. Яркий сигнальный цвет перчаток обеспечивает безопасность при работе в условиях плохой видимости.
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Бренд
ЗУБР
Пол
женский, мужской
Материал
акрил, латекс
Цвет
оранжевый, синий, черный
Страна производитель
Китай
Утепленные, акриловые перчатки с рельефным латексным покрытием Зубр ЭКСПЕРТ 10 класс, сигнальный цвет, р.S-M 11465-S имеют обливку, которая защищает от воды, загрязнений и скольжения. Это позволяет работать с мокрыми и скользкими предметами. Имеют махровую внутреннюю поверхность, которая обеспечивает дополнительную защиту рук от холода. Яркий сигнальный цвет перчаток обеспечивает безопасность при работе в условиях плохой видимости.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
ЗУБР УРАЛ, S-M, акриловые перчатки сигнального цвета, рельефное латексное покрытие, утеплённые, 10 класс, Профессионал (11465-S) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 340 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре ЗУБР УРАЛ, S-M, акриловые перчатки сигнального цвета, рельефное латексное покрытие, утеплённые, 10 класс, Профессионал (11465-S)