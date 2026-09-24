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ЗУБР УРАЛ, S-M, акриловые перчатки сигнального цвета, рельефное латексное покрытие, утеплённые, 10 класс, Профессионал (11465-S) купить с доставкой в Москве
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ЗУБР УРАЛ, S-M, акриловые перчатки сигнального цвета, рельефное латексное покрытие, утеплённые, 10 класс, Профессионал (11465-S)

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ЗУБР УРАЛ, S-M, акриловые перчатки сигнального цвета, рельефное латексное покрытие, утеплённые, 10 класс, Профессионал (11465-S) - фото 1
ЗУБР УРАЛ, S-M, акриловые перчатки сигнального цвета, рельефное латексное покрытие, утеплённые, 10 класс, Профессионал (11465-S) - фото 2
ЗУБР УРАЛ, S-M, акриловые перчатки сигнального цвета, рельефное латексное покрытие, утеплённые, 10 класс, Профессионал (11465-S) - фото 3
ЗУБР УРАЛ, S-M, акриловые перчатки сигнального цвета, рельефное латексное покрытие, утеплённые, 10 класс, Профессионал (11465-S) - фото 4
ЗУБР УРАЛ, S-M, акриловые перчатки сигнального цвета, рельефное латексное покрытие, утеплённые, 10 класс, Профессионал (11465-S) - фото 5
ЗУБР УРАЛ, S-M, акриловые перчатки сигнального цвета, рельефное латексное покрытие, утеплённые, 10 класс, Профессионал (11465-S) - фото 6
ЗУБР УРАЛ, S-M, акриловые перчатки сигнального цвета, рельефное латексное покрытие, утеплённые, 10 класс, Профессионал (11465-S) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • ЗУБР УРАЛ, S-M, акриловые перчатки сигнального цвета, рельефное латексное покрытие, утеплённые, 10 класс, Профессионал (11465-S) - фото 1
  • ЗУБР УРАЛ, S-M, акриловые перчатки сигнального цвета, рельефное латексное покрытие, утеплённые, 10 класс, Профессионал (11465-S) - фото 2
  • ЗУБР УРАЛ, S-M, акриловые перчатки сигнального цвета, рельефное латексное покрытие, утеплённые, 10 класс, Профессионал (11465-S) - фото 3
  • ЗУБР УРАЛ, S-M, акриловые перчатки сигнального цвета, рельефное латексное покрытие, утеплённые, 10 класс, Профессионал (11465-S) - фото 4
  • ЗУБР УРАЛ, S-M, акриловые перчатки сигнального цвета, рельефное латексное покрытие, утеплённые, 10 класс, Профессионал (11465-S) - фото 5
  • ЗУБР УРАЛ, S-M, акриловые перчатки сигнального цвета, рельефное латексное покрытие, утеплённые, 10 класс, Профессионал (11465-S) - фото 6
  • ЗУБР УРАЛ, S-M, акриловые перчатки сигнального цвета, рельефное латексное покрытие, утеплённые, 10 класс, Профессионал (11465-S) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 713847
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ЗУБР УРАЛ, S-M, акриловые перчатки сигнального цвета, рельефное латексное покрытие, утеплённые, 10 класс, Профессионал (11465-S)
340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Пол
женский, мужской
Материал
акрил, латекс
Цвет
оранжевый, синий, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х15х2
Вес, г.
100

Описание товара ЗУБР УРАЛ, S-M, акриловые перчатки сигнального цвета, рельефное латексное покрытие, утеплённые, 10 класс, Профессионал (11465-S)

Утепленные, акриловые перчатки с рельефным латексным покрытием Зубр ЭКСПЕРТ 10 класс, сигнальный цвет, р.S-M 11465-S имеют обливку, которая защищает от воды, загрязнений и скольжения. Это позволяет работать с мокрыми и скользкими предметами. Имеют махровую внутреннюю поверхность, которая обеспечивает дополнительную защиту рук от холода. Яркий сигнальный цвет перчаток обеспечивает безопасность при работе в условиях плохой видимости.

Отзывы о товаре ЗУБР УРАЛ, S-M, акриловые перчатки сигнального цвета, рельефное латексное покрытие, утеплённые, 10 класс, Профессионал (11465-S)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Пол
женский, мужской
Материал
акрил, латекс
Цвет
оранжевый, синий, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Утепленные, акриловые перчатки с рельефным латексным покрытием Зубр ЭКСПЕРТ 10 класс, сигнальный цвет, р.S-M 11465-S имеют обливку, которая защищает от воды, загрязнений и скольжения. Это позволяет работать с мокрыми и скользкими предметами. Имеют махровую внутреннюю поверхность, которая обеспечивает дополнительную защиту рук от холода. Яркий сигнальный цвет перчаток обеспечивает безопасность при работе в условиях плохой видимости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ЗУБР УРАЛ, S-M, акриловые перчатки сигнального цвета, рельефное латексное покрытие, утеплённые, 10 класс, Профессионал (11465-S) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 340 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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