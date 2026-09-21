Ноутбук Maibenben Medio M645 16" FHD IPS 165Hz R5-4600H 32Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Maibenben Medio M645 16" FHD IPS 165Hz R5-4600H 32Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue
Ноутбук MAIBENBEN M645 (M645FSJ0LURE3) представляет собой мощный лэптоп. Ноутбук поставляется без операционной системы. Корпус выполнен из крепкого пластика, верхняя крышка в приятном синем цвете. Клавиатура с русской и английской раскладкой. Ноутбук MAIBENBEN M645 подходит для работы и учебы. На нем можно смотреть фильмы и проводить время в социальных сетях. За производительность отвечает процессор Ryzen 5 4600H. Оперативной памяти у портативного компьютера 32 ГБ, что более чем достаточно для любых офисных программ. Твердотельный SSD накопитель M.2 PCIe на 1024 ГБ даст оптимальный объем памяти и высокую скорость загрузки. Среди достоинств ноутбука выделяется качественный экран на IPS матрице, благодаря которому получается добиться отличной цветопередачи, хорошей контрастности и большого запаса яркости. Диагональ 16 будет оптимальна для тех, кому важна мобильность. Ноутбук легкий (1.84 кг) и компактный, его удобно носить с собой, а батарея емкостью 45.6 Вт/ч позволит длительное время обходиться без подзарядки.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 51 520 руб.12880 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ224 Core 5 320 8Gb SSD512Gb I...
-
В наличииЦена 52 310 руб.13078 руб. в СплитНоутбук Infinix Inbook Y3 Max YL61A5 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb...
-
В наличииЦена 52 470 руб.13118 руб. в СплитНоутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graph...
-
В наличииЦена 55 550 руб.13888 руб. в СплитAcer Aspire Lite AL17-31P-3498 [NX.DDVCD.001] Silver 17.3" {FHD ...
-
В наличииЦена 56 740 руб.14185 руб. в СплитНоутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6" {FHD TN i5-13420H/8Gb/512Gb SSD ...
-
В наличииЦена 59 110 руб.14778 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 59 290 руб.14823 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel Core i5-13420H/8Gb/5...
-
В наличииЦена 61 650 руб.15413 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-I58512BDD Core 5 210H 8Gb SS...
-
В наличииЦена 61 650 руб.15413 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6" FHD 5 12...
-
В наличииЦена 62 450 руб.15613 руб. в СплитLenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16" {WU...
-
В наличииЦена 62 680 руб.15670 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16...
-
В наличииЦена 64 260 руб.16065 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben Medio M645 16" FHD IPS 165Hz R5-4600H 32Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue