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Ноутбук ASUS X1605VA-MB2103 16" WUXGA IPS 300N i7-13620H 16Gb 1Tb SSD UMA DOS Cool Silver купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ASUS X1605VA-MB2103 16" WUXGA IPS 300N i7-13620H 16Gb 1Tb SSD UMA DOS Cool Silver

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Ноутбук ASUS X1605VA-MB2103 16&quot; WUXGA IPS 300N i7-13620H 16Gb 1Tb SSD UMA DOS Cool Silver - фото 1
Ноутбук ASUS X1605VA-MB2103 16&quot; WUXGA IPS 300N i7-13620H 16Gb 1Tb SSD UMA DOS Cool Silver - фото 2
Ноутбук ASUS X1605VA-MB2103 16&quot; WUXGA IPS 300N i7-13620H 16Gb 1Tb SSD UMA DOS Cool Silver - фото 3
Ноутбук ASUS X1605VA-MB2103 16&quot; WUXGA IPS 300N i7-13620H 16Gb 1Tb SSD UMA DOS Cool Silver - фото 4
Ноутбук ASUS X1605VA-MB2103 16&quot; WUXGA IPS 300N i7-13620H 16Gb 1Tb SSD UMA DOS Cool Silver - фото 5
Ноутбук ASUS X1605VA-MB2103 16&quot; WUXGA IPS 300N i7-13620H 16Gb 1Tb SSD UMA DOS Cool Silver - фото 6
Ноутбук ASUS X1605VA-MB2103 16&quot; WUXGA IPS 300N i7-13620H 16Gb 1Tb SSD UMA DOS Cool Silver - фото 7
Ноутбук ASUS X1605VA-MB2103 16&quot; WUXGA IPS 300N i7-13620H 16Gb 1Tb SSD UMA DOS Cool Silver - фото 8
Ноутбук ASUS X1605VA-MB2103 16&quot; WUXGA IPS 300N i7-13620H 16Gb 1Tb SSD UMA DOS Cool Silver - фото 9
Ноутбук ASUS X1605VA-MB2103 16&quot; WUXGA IPS 300N i7-13620H 16Gb 1Tb SSD UMA DOS Cool Silver - фото 10
Ноутбук ASUS X1605VA-MB2103 16&quot; WUXGA IPS 300N i7-13620H 16Gb 1Tb SSD UMA DOS Cool Silver - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук ASUS X1605VA-MB2103 16&quot; WUXGA IPS 300N i7-13620H 16Gb 1Tb SSD UMA DOS Cool Silver - фото 1
  • Ноутбук ASUS X1605VA-MB2103 16&quot; WUXGA IPS 300N i7-13620H 16Gb 1Tb SSD UMA DOS Cool Silver - фото 2
  • Ноутбук ASUS X1605VA-MB2103 16&quot; WUXGA IPS 300N i7-13620H 16Gb 1Tb SSD UMA DOS Cool Silver - фото 3
  • Ноутбук ASUS X1605VA-MB2103 16&quot; WUXGA IPS 300N i7-13620H 16Gb 1Tb SSD UMA DOS Cool Silver - фото 4
  • Ноутбук ASUS X1605VA-MB2103 16&quot; WUXGA IPS 300N i7-13620H 16Gb 1Tb SSD UMA DOS Cool Silver - фото 5
  • Ноутбук ASUS X1605VA-MB2103 16&quot; WUXGA IPS 300N i7-13620H 16Gb 1Tb SSD UMA DOS Cool Silver - фото 6
  • Ноутбук ASUS X1605VA-MB2103 16&quot; WUXGA IPS 300N i7-13620H 16Gb 1Tb SSD UMA DOS Cool Silver - фото 7
  • Ноутбук ASUS X1605VA-MB2103 16&quot; WUXGA IPS 300N i7-13620H 16Gb 1Tb SSD UMA DOS Cool Silver - фото 8
  • Ноутбук ASUS X1605VA-MB2103 16&quot; WUXGA IPS 300N i7-13620H 16Gb 1Tb SSD UMA DOS Cool Silver - фото 9
  • Ноутбук ASUS X1605VA-MB2103 16&quot; WUXGA IPS 300N i7-13620H 16Gb 1Tb SSD UMA DOS Cool Silver - фото 10
  • Ноутбук ASUS X1605VA-MB2103 16&quot; WUXGA IPS 300N i7-13620H 16Gb 1Tb SSD UMA DOS Cool Silver - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713790
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук ASUS X1605VA-MB2103 16" WUXGA IPS 300N i7-13620H 16Gb 1Tb SSD UMA DOS Cool Silver

Ноутбук

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS X1605VA-MB2103 16" WUXGA IPS 300N i7-13620H 16Gb 1Tb SSD UMA DOS Cool Silver




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS X1605VA-MB2103 16" WUXGA IPS 300N i7-13620H 16Gb 1Tb SSD UMA DOS Cool Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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