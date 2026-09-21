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Ноутбук ASUS UX3405CA-PP188 14" 3K OLED 600N 120Hz i9-285H Ultra 16GB 1TB SSD UMA DOS Ponder Blue купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ASUS UX3405CA-PP188 14" 3K OLED 600N 120Hz i9-285H Ultra 16GB 1TB SSD UMA DOS Ponder Blue

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Ноутбук ASUS UX3405CA-PP188 14&quot; 3K OLED 600N 120Hz i9-285H Ultra 16GB 1TB SSD UMA DOS Ponder Blue - фото 1
Ноутбук ASUS UX3405CA-PP188 14&quot; 3K OLED 600N 120Hz i9-285H Ultra 16GB 1TB SSD UMA DOS Ponder Blue - фото 2
Ноутбук ASUS UX3405CA-PP188 14&quot; 3K OLED 600N 120Hz i9-285H Ultra 16GB 1TB SSD UMA DOS Ponder Blue - фото 3
Ноутбук ASUS UX3405CA-PP188 14&quot; 3K OLED 600N 120Hz i9-285H Ultra 16GB 1TB SSD UMA DOS Ponder Blue - фото 4
Ноутбук ASUS UX3405CA-PP188 14&quot; 3K OLED 600N 120Hz i9-285H Ultra 16GB 1TB SSD UMA DOS Ponder Blue - фото 5
Ноутбук ASUS UX3405CA-PP188 14&quot; 3K OLED 600N 120Hz i9-285H Ultra 16GB 1TB SSD UMA DOS Ponder Blue - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
DOS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук ASUS UX3405CA-PP188 14&quot; 3K OLED 600N 120Hz i9-285H Ultra 16GB 1TB SSD UMA DOS Ponder Blue - фото 1
  • Ноутбук ASUS UX3405CA-PP188 14&quot; 3K OLED 600N 120Hz i9-285H Ultra 16GB 1TB SSD UMA DOS Ponder Blue - фото 2
  • Ноутбук ASUS UX3405CA-PP188 14&quot; 3K OLED 600N 120Hz i9-285H Ultra 16GB 1TB SSD UMA DOS Ponder Blue - фото 3
  • Ноутбук ASUS UX3405CA-PP188 14&quot; 3K OLED 600N 120Hz i9-285H Ultra 16GB 1TB SSD UMA DOS Ponder Blue - фото 4
  • Ноутбук ASUS UX3405CA-PP188 14&quot; 3K OLED 600N 120Hz i9-285H Ultra 16GB 1TB SSD UMA DOS Ponder Blue - фото 5
  • Ноутбук ASUS UX3405CA-PP188 14&quot; 3K OLED 600N 120Hz i9-285H Ultra 16GB 1TB SSD UMA DOS Ponder Blue - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
105 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713782
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
DOS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
285H
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ноутбук ASUS UX3405CA-PP188 14" 3K OLED 600N 120Hz i9-285H Ultra 16GB 1TB SSD UMA DOS Ponder Blue

Ноутбук

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS UX3405CA-PP188 14" 3K OLED 600N 120Hz i9-285H Ultra 16GB 1TB SSD UMA DOS Ponder Blue




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
DOS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Развернуть
Модель процессора
285H
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS UX3405CA-PP188 14" 3K OLED 600N 120Hz i9-285H Ultra 16GB 1TB SSD UMA DOS Ponder Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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