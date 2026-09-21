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Ноутбук ASUS S3607CA-SH100 16" FHD OLED 500N i5-225H Ultra 16GB 512GB SSD UMA DOS Matte Gray купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ASUS S3607CA-SH100 16" FHD OLED 500N i5-225H Ultra 16GB 512GB SSD UMA DOS Matte Gray

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Ноутбук ASUS S3607CA-SH100 16&quot; FHD OLED 500N i5-225H Ultra 16GB 512GB SSD UMA DOS Matte Gray - фото 1
Ноутбук ASUS S3607CA-SH100 16&quot; FHD OLED 500N i5-225H Ultra 16GB 512GB SSD UMA DOS Matte Gray - фото 2
Ноутбук ASUS S3607CA-SH100 16&quot; FHD OLED 500N i5-225H Ultra 16GB 512GB SSD UMA DOS Matte Gray - фото 3
Ноутбук ASUS S3607CA-SH100 16&quot; FHD OLED 500N i5-225H Ultra 16GB 512GB SSD UMA DOS Matte Gray - фото 4
Ноутбук ASUS S3607CA-SH100 16&quot; FHD OLED 500N i5-225H Ultra 16GB 512GB SSD UMA DOS Matte Gray - фото 5
Ноутбук ASUS S3607CA-SH100 16&quot; FHD OLED 500N i5-225H Ultra 16GB 512GB SSD UMA DOS Matte Gray - фото 6
Ноутбук ASUS S3607CA-SH100 16&quot; FHD OLED 500N i5-225H Ultra 16GB 512GB SSD UMA DOS Matte Gray - фото 7
Ноутбук ASUS S3607CA-SH100 16&quot; FHD OLED 500N i5-225H Ultra 16GB 512GB SSD UMA DOS Matte Gray - фото 8
Ноутбук ASUS S3607CA-SH100 16&quot; FHD OLED 500N i5-225H Ultra 16GB 512GB SSD UMA DOS Matte Gray - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ASUS S3607CA-SH100 16&quot; FHD OLED 500N i5-225H Ultra 16GB 512GB SSD UMA DOS Matte Gray - фото 1
  • Ноутбук ASUS S3607CA-SH100 16&quot; FHD OLED 500N i5-225H Ultra 16GB 512GB SSD UMA DOS Matte Gray - фото 2
  • Ноутбук ASUS S3607CA-SH100 16&quot; FHD OLED 500N i5-225H Ultra 16GB 512GB SSD UMA DOS Matte Gray - фото 3
  • Ноутбук ASUS S3607CA-SH100 16&quot; FHD OLED 500N i5-225H Ultra 16GB 512GB SSD UMA DOS Matte Gray - фото 4
  • Ноутбук ASUS S3607CA-SH100 16&quot; FHD OLED 500N i5-225H Ultra 16GB 512GB SSD UMA DOS Matte Gray - фото 5
  • Ноутбук ASUS S3607CA-SH100 16&quot; FHD OLED 500N i5-225H Ultra 16GB 512GB SSD UMA DOS Matte Gray - фото 6
  • Ноутбук ASUS S3607CA-SH100 16&quot; FHD OLED 500N i5-225H Ultra 16GB 512GB SSD UMA DOS Matte Gray - фото 7
  • Ноутбук ASUS S3607CA-SH100 16&quot; FHD OLED 500N i5-225H Ultra 16GB 512GB SSD UMA DOS Matte Gray - фото 8
  • Ноутбук ASUS S3607CA-SH100 16&quot; FHD OLED 500N i5-225H Ultra 16GB 512GB SSD UMA DOS Matte Gray - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713767
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
Intel Core Ultra 5 225H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.74

Описание товара Ноутбук ASUS S3607CA-SH100 16" FHD OLED 500N i5-225H Ultra 16GB 512GB SSD UMA DOS Matte Gray

Ноутбук ASUS S3607CA-SH100 – это современное устройство, сочетающее высокую производительность, элегантный дизайн и передовые технологии. Он отлично подходит для профессионалов, студентов и всех, кто ценит качество изображения, мобильность и надежность. Яркий и детализированный OLED-экран 16-дюймовый дисплей с разрешением 1920?1200 и технологией OLED обеспечивает насыщенные цвета, глубокий черный цвет и высокую контрастность. Это делает ноутбук идеальным для работы с графикой, просмотра фильмов и других задач, где важна точность цветопередачи. Мощный процессор Intel Core Ultra 5 225H Процессор с тактовой частотой до 3.3 ГГц и гибридной архитектурой обеспечивает высокую производительность в повседневных задачах, мультимедийных приложениях и даже умеренных творческих нагрузках. Графика Intel Arc – достойная производительность Интегрированная графика Intel Arc справляется с офисными задачами, легкими играми и работой в графических редакторах, обеспечивая плавную работу без тормозов. Быстрая память и SSD 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ (PCIe) гарантируют быструю загрузку системы, мгновенное открытие приложений и комфортную работу с несколькими программами одновременно .

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS S3607CA-SH100 16" FHD OLED 500N i5-225H Ultra 16GB 512GB SSD UMA DOS Matte Gray




Магазины и пункты выдачи в Москве


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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Развернуть
Модель процессора
Intel Core Ultra 5 225H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук ASUS S3607CA-SH100 – это современное устройство, сочетающее высокую производительность, элегантный дизайн и передовые технологии. Он отлично подходит для профессионалов, студентов и всех, кто ценит качество изображения, мобильность и надежность. Яркий и детализированный OLED-экран 16-дюймовый дисплей с разрешением 1920?1200 и технологией OLED обеспечивает насыщенные цвета, глубокий черный цвет и высокую контрастность. Это делает ноутбук идеальным для работы с графикой, просмотра фильмов и других задач, где важна точность цветопередачи. Мощный процессор Intel Core Ultra 5 225H Процессор с тактовой частотой до 3.3 ГГц и гибридной архитектурой обеспечивает высокую производительность в повседневных задачах, мультимедийных приложениях и даже умеренных творческих нагрузках. Графика Intel Arc – достойная производительность Интегрированная графика Intel Arc справляется с офисными задачами, легкими играми и работой в графических редакторах, обеспечивая плавную работу без тормозов. Быстрая память и SSD 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ (PCIe) гарантируют быструю загрузку системы, мгновенное открытие приложений и комфортную работу с несколькими программами одновременно .
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Ноутбук ASUS S3607CA-SH100 16" FHD OLED 500N i5-225H Ultra 16GB 512GB SSD UMA DOS Matte Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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