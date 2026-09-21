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Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9080 18" 2.5K IPS 500N 240Hz i7-14650HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9080 18" 2.5K IPS 500N 240Hz i7-14650HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray

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Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9080 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i7-14650HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 1
Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9080 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i7-14650HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 2
Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9080 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i7-14650HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 3
Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9080 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i7-14650HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 4
Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9080 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i7-14650HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 5
Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9080 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i7-14650HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 6
Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9080 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i7-14650HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 7
Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9080 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i7-14650HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 8
Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9080 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i7-14650HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 9
Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9080 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i7-14650HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 10
Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9080 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i7-14650HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix G18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9080 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i7-14650HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 1
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9080 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i7-14650HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 2
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9080 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i7-14650HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 3
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9080 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i7-14650HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 4
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9080 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i7-14650HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 5
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9080 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i7-14650HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 6
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9080 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i7-14650HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 7
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9080 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i7-14650HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 8
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9080 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i7-14650HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 9
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9080 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i7-14650HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 10
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9080 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i7-14650HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
173 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713761
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix G18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
5.5

Описание товара Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9080 18" 2.5K IPS 500N 240Hz i7-14650HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray

Для кого и под какие задачи

Флагманский игровой ноутбук ASUS ROG Strix G18 создан для требовательных геймеров и контент-мейкеров, которым важна максимальная производительность без компромиссов. Мощная конфигурация с новейшим процессором Intel Core i7 14-го поколения и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060 позволяет комфортно запускать любые современные игры с высокими настройками графики, заниматься стримингом, монтировать видео и работать с тяжелыми проектами в 3D-редакторах.

Процессор, видеокарта и производительность

24-поточный процессор Intel Core i7-14650HX обеспечивает впечатляющую производительность в многозадачных сценариях и ресурсоемких приложениях. Видеокарта RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6 поддерживает все современные технологии NVIDIA, включая DLSS 3.5 и трассировку лучей, что гарантирует высокий FPS в актуальных играх на максимальных настройках графики. Связка этих компонентов также отлично справляется с рендерингом видео и работой в профессиональных приложениях.

Экран и комфорт работы

18-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2.5K (2560?1600) обеспечивает отличную детализацию изображения и широкие углы обзора. Высокая частота обновления 240 Гц делает игровой процесс максимально плавным, а яркость 500 нит позволяет комфортно работать даже при ярком освещении. Матрица обеспечивает качественную цветопередачу, что важно как для игр, так и для работы с графикой.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество приложений и браузерных вкладок без потери производительности. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает мгновенную загрузку системы и молниеносный запуск игр. Такой объем накопителя позволяет хранить внушительную библиотеку игр и рабочих файлов, а возможность апгрейда в будущем дает простор для расширения системы.

Корпус, охлаждение и автономность

Несмотря на большой 18-дюймовый экран, ноутбук сохраняет относительно компактные размеры благодаря тонким рамкам дисплея. Фирменная система охлаждения ROG Intelligent Cooling с несколькими теплотрубками и вентиляторами эффективно отводит тепло от мощных компонентов, поддерживая стабильную производительность в длительных игровых сессиях. При максимальной нагрузке система охлаждения может быть достаточно шумной, что типично для игровых ноутбуков такого класса.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен полным набором современных интерфейсов, включая несколько USB Type-A и Type-C портов с поддержкой DisplayPort, HDMI для подключения внешних мониторов и сетевой порт для стабильного проводного подключения. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 обеспечивает быстрое беспроводное соединение. Клавиатура с RGB-подсветкой и большой тачпад делают использование ноутбука максимально комфортным.

Важные нюансы перед покупкой

Стоит учитывать, что это мощный игровой ноутбук, который лучше всего проявит себя при работе от сети - автономность под нагрузкой будет ограниченной. Габариты и вес делают его не самым удобным вариантом для частных поездок. Отсутствие предустановленной Windows потребует дополнительных затрат на лицензию. Модель идеально подойдет тем, кто ищет производительный десктоп-реплейсмент с большим качественным экраном для игр и работы, но готов пожертвовать мобильностью ради высокой производительности.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9080 18" 2.5K IPS 500N 240Hz i7-14650HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix G18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Флагманский игровой ноутбук ASUS ROG Strix G18 создан для требовательных геймеров и контент-мейкеров, которым важна максимальная производительность без компромиссов. Мощная конфигурация с новейшим процессором Intel Core i7 14-го поколения и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060 позволяет комфортно запускать любые современные игры с высокими настройками графики, заниматься стримингом, монтировать видео и работать с тяжелыми проектами в 3D-редакторах.

Процессор, видеокарта и производительность

24-поточный процессор Intel Core i7-14650HX обеспечивает впечатляющую производительность в многозадачных сценариях и ресурсоемких приложениях. Видеокарта RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6 поддерживает все современные технологии NVIDIA, включая DLSS 3.5 и трассировку лучей, что гарантирует высокий FPS в актуальных играх на максимальных настройках графики. Связка этих компонентов также отлично справляется с рендерингом видео и работой в профессиональных приложениях.

Экран и комфорт работы

18-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2.5K (2560?1600) обеспечивает отличную детализацию изображения и широкие углы обзора. Высокая частота обновления 240 Гц делает игровой процесс максимально плавным, а яркость 500 нит позволяет комфортно работать даже при ярком освещении. Матрица обеспечивает качественную цветопередачу, что важно как для игр, так и для работы с графикой.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество приложений и браузерных вкладок без потери производительности. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает мгновенную загрузку системы и молниеносный запуск игр. Такой объем накопителя позволяет хранить внушительную библиотеку игр и рабочих файлов, а возможность апгрейда в будущем дает простор для расширения системы.

Корпус, охлаждение и автономность

Несмотря на большой 18-дюймовый экран, ноутбук сохраняет относительно компактные размеры благодаря тонким рамкам дисплея. Фирменная система охлаждения ROG Intelligent Cooling с несколькими теплотрубками и вентиляторами эффективно отводит тепло от мощных компонентов, поддерживая стабильную производительность в длительных игровых сессиях. При максимальной нагрузке система охлаждения может быть достаточно шумной, что типично для игровых ноутбуков такого класса.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен полным набором современных интерфейсов, включая несколько USB Type-A и Type-C портов с поддержкой DisplayPort, HDMI для подключения внешних мониторов и сетевой порт для стабильного проводного подключения. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 обеспечивает быстрое беспроводное соединение. Клавиатура с RGB-подсветкой и большой тачпад делают использование ноутбука максимально комфортным.

Важные нюансы перед покупкой

Стоит учитывать, что это мощный игровой ноутбук, который лучше всего проявит себя при работе от сети - автономность под нагрузкой будет ограниченной. Габариты и вес делают его не самым удобным вариантом для частных поездок. Отсутствие предустановленной Windows потребует дополнительных затрат на лицензию. Модель идеально подойдет тем, кто ищет производительный десктоп-реплейсмент с большим качественным экраном для игр и работы, но готов пожертвовать мобильностью ради высокой производительности.

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Отзывы


Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9080 18" 2.5K IPS 500N 240Hz i7-14650HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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