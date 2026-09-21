Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9063 18" 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 16Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9063 18" 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 16Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray
Этот ноутбук от Asus — идеальный выбор для пользователей, ценящих мощность и стиль. Произведенный в Китае, он сочетает в себе современную технологию и премиальный дизайн. Устройство оснащено большим 18-дюймовым экраном с высоким разрешением 2560x1600 пикселей, что обеспечивает четкость и яркость изображения, делая работу и развлечения более приятными. Корпус ноутбука выполнен из алюминия, что придает ему прочность и элегантный внешний вид. Под капотом скрывается мощный процессор от Intel, гарантируя быстродействие и производительность на высшем уровне. 16 Гб оперативной памяти позволяют легко обрабатывать даже самые ресурсоемкие задачи, а SSD-накопитель объемом 1024 Гб обеспечивает молниеносную загрузку и массу места для хранения данных. Графические задачи возложены на видеокарту с 8 Гб видеопамяти, что делает этот ноутбук отличным выбором не только для работы, но и для игр и мультимедиа. Поддержка Bluetooth версии 5.4 обеспечивает стабильную и быструю беспроводную связь с множеством устройств. Ноутбук весит 3,2 кг, что делает его достаточно портативным для устройства с такими впечатляющими характеристиками. Клавиатура с подсветкой позволит комфортно работать даже в условиях низкой освещенности. Этот ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, предоставляя пользователям свободу выбора и возможность установить ОС по своему предпочтению. Asus продолжает радовать качеством и инновациями, и этот ноутбук — яркое тому подтверждение.
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Теги товара: Для дома, Серый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, С большим экраном, Без ОС, Для дизайнера, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9063 18" 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 16Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray